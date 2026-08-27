Jimmy Page i David Bowie bili su s istom maloljetnom djevojkom: Ona je progovorila o svemu

Sedamdesete godine prošlog stoljeća često se opisuju kao jedno od najluđih razdoblja u povijesti rock'n'rolla, no iza glamura i mita o seksualno slobodnoj rock-sceni postojala je i njezina mnogo mračnija strana.

Jedna od djevojaka koja je postala simbol tog razdoblja bila je Lori Mattix (68), tada poznata i kao Lori Maddox. Početkom sedamdesetih bila je tinejdžerica iz Los Angelesa koja je s prijateljicom Sable Starr počela dolaziti u klubove na Sunset Stripu. Ondje su se kretale u društvu glazbenika i drugih mladih obožavatelja te postale dio onoga što će kasnije biti poznato kao "baby groupie" scena. A među njima su se našli David Bowie i Jimmy Page.

Mattix je rođena 1958. godine, a prema dostupnim biografskim podacima već je sa 13 godina počela posjećivati tada popularne klubove poput Rainbow Bar and Grilla i Whisky a Go Goa. Upravo će je ta scena približiti nekim od najvećih imena svjetskog rocka.

Prvo David Bowie

Jedan od najšokantnijih dijelova njezine priče odnosi se na Davida Bowieja. Mattix je godinama tvrdila da je upravo s njim izgubila nevinost dok je bila maloljetna. U intervjuu za Guardian 2018. godine rekla je da je imala samo 14 godina kada je navodno imala seksualni odnos s Bowiejem. Ranije je u intervjuu iz 2015. također iznijela svoju verziju događaja i opisala susret s glazbenikom tijekom njegove Ziggy Stardust ere. Prema njezinoj priči, Bowie se tada nalazio u Los Angelesu, a ona i Sable Starr kretale su se oko klubova u kojima su se okupljale rock zvijezde. Mattix je tvrdila da su ona i Starr završile u njegovom hotelskom apartmanu te da je upravo ondje navodno izgubila nevinost.

Sable Starr, koja je također bila dio tadašnje scene, dala je drugačiju verziju događaja. Prema njezinu iskazu, ona je bila s Bowiejem, dok Mattix navodno nije ostala s njima do kraja večeri. Ipak, Mattix je i desetljećima kasnije ostala pri tvrdnji da je upravo Bowie bio njezin prvi seksualni partner.

Onda Jimmy Page

Nedugo nakon priče o Bowieju, Mattix je upoznala Jimmyja Pagea, gitarista Led Zeppelina. Page je tada bio jedna od najvećih zvijezda na svijetu. Led Zeppelin nalazio se na vrhuncu slave, a bend je tijekom turneja punio najveće dvorane i stadione. Mattix je prema vlastitom svjedočenju imala 14 godina kada je upoznala Pagea, koji je tada imao 28 godina.

Njihov odnos nije ostao samo na razini kratkog susreta. Mattix je tvrdila da je s Pageom bila u vezi više od dvije godine. Prema njezinoj verziji, njihov odnos započeo je tijekom boravka Led Zeppelina u Los Angelesu 1973. godine. Page je tada odsjeo u Hyatt Houseu, a Mattix je navodno dovedena u njegov hotelski apartman.

Prema Mattixinoj verziji događaja, menadžer Led Zeppelina Peter Grant primijetio ju je u društvu drugih mladih groupie djevojaka u Rainbow Baru. Navodno ju je odveo do limuzine koja ju je zatim odvezla natrag u hotel, gdje je trebala upoznati Pagea. Mattix je u jednom kasnijem intervjuu taj trenutak opisala kao osjećaj da je "kidnapirana", no istodobno je tvrdila da se nakon upoznavanja s Pageom vrlo brzo zaljubila.

Prema njezinu svjedočenju, odnos je vrlo brzo postao ozbiljniji od prolazne rock'n'roll avanture. Tvrdila je da je Page čak razgovarao s njezinom majkom i tražio njezino dopuštenje za vezu te je godinama govorila da je bila potpuno zaljubljena u njega.U intervjuu za Guardian 2018. opisala je njihovu vezu kao "najljepšu čistu ljubav" koju je tada mogla zamisliti.

Prema svjedočenjima o tadašnjoj situaciji, Mattix nije smjela slobodno dolaziti i odlaziti tijekom turneje. Navodno je tijekom dijela boravka benda u SAD-u bila držana u hotelskoj sobi uz zaštitara na vratima jer je Page strahovao od mogućih pravnih posljedica zbog njezine dobi. Ipak, Mattix je tvrdila da njihova veza nije prestala kada bi Page otišao na turneju. Navodno bi se vraćao u Los Angeles između koncerata kako bi je vidio, a kada bi bio u Engleskoj često bi joj telefonirao.

Kraj njihove veze povezan s drugim poznatim imenom. Mattix je tvrdila da je odnos završio nakon što je navodno otkrila Pagea s modelom Bebe Buell. Buell je kasnije dala drukčiju verziju priče i rekla da je Mattix prije toga Pageu bila ekskluzivno posvećena, ali da joj je nakon početka njegova odnosa s Buell navodno bilo onemogućeno da ga viđa.

Gdje je Lori Mattix danas?

Lori Mattix danas živi daleko od života koji je vodila kao tinejdžerica na Sunset Stripu.

Prema dostupnim podacima, godinama je radila u svijetu mode i trgovine te je bila partnerica i buyerica u Glam Boutiqueu u West Hollywoodu. Javnosti se posljednjih godina rijetko obraća, a njezin najpoznatiji noviji intervju je onaj koji je 2018. kada je govorila o svojoj prošlosti u kontekstu pokreta #MeToo.

U tom je razgovoru sama promijenila perspektivu na ono što joj se događalo. Mattix je rekla da je nekada njihovu vezu doživljavala kao prekrasnu ljubav i da nikada nije smatrala da ju je Page zlostavljao. No, nakon što je počela čitati tekstove o seksualnom iskorištavanju i #MeToo pokretu, priznala je da je prvi put počela razmišljati o tome da je možda i tada bilo nešto duboko pogrešno.