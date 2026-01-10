Ljubio je i muškarce i žene, a volio je samo nju: Ljubavna priča David Bowieja i Iman

David Bowie bio je glazbena i kulturna ikona čija je umjetnost pomicala granice. Njegov privatni život bio je jednako revolucionaran i intrigantan. Od divljih, drogom ispunjenih sedamdesetih, tijekom kojih je prkosio svim društvenim normama o spolu i seksualnosti, pa sve do mirnog, povučenog obiteljskog života, njegova priča je priča o transformaciji. Iako je ljubio i muškarce i žene, samo je jedna osoba uspjela ukrotiti njegov nemirni duh i postati njegova vječna ljubav: supermodel Iman.