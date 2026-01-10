FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
RAZLIČITI UKUSI /

Ljubio je i muškarce i žene, a volio je samo nju: Ljubavna priča David Bowieja i Iman

Ljubio je i muškarce i žene, a volio je samo nju: Ljubavna priča David Bowieja i Iman
Foto: Phil Loftus/capital Pictures/profimedia
Baš kao što je mijenjao glazbene stilove i scenske persone, od Ziggyja Stardusta do Thin White Dukea, Bowie je fluidno pristupao i vlastitoj seksualnosti.
1 /21
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

David Bowie bio je glazbena i kulturna ikona čija je umjetnost pomicala granice. Njegov privatni život bio je jednako revolucionaran i intrigantan. Od divljih, drogom ispunjenih sedamdesetih, tijekom kojih je prkosio svim društvenim normama o spolu i seksualnosti, pa sve do mirnog, povučenog obiteljskog života, njegova priča je priča o transformaciji. Iako je ljubio i muškarce i žene, samo je jedna osoba uspjela ukrotiti njegov nemirni duh i postati njegova vječna ljubav: supermodel Iman.

10.1.2026.
12:47
Matea Bahovec
Profimedia
David BowieIman
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još galerija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
RAZLIČITI UKUSI /
Ljubio je i muškarce i žene, a volio je samo nju: Ljubavna priča David Bowieja i Iman