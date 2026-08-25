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REAKCIJE SE NIŽU /

Marko Perković Thompson poslao jasnu poruku uoči velikog koncerta u Vukovaru

Marko Perković Thompson poslao jasnu poruku uoči velikog koncerta u Vukovaru
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Foto: Lucija Ocko/PIXSELL

Za nekoliko dana glazbenik će održati koncert u Gradu heroju

25.8.2026.
11:52
Hot.hr
Lucija Ocko/PIXSELL
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Glazbenik Marko Perković Thompson (59) kratkom je porukom na svom Instagram profilu pozvao obožavatelje na veliki koncert u Vukovaru. Uz grafiku koja prikazuje siluetu vojnika i natpis "VUKOVAR, GRAD HEROJ", pjevač je napisao: "Vidimo se u subotu u Vukovaru! Čuvajmo jedni druge!". Objava je u kratkom roku izazvala lavinu komentara. 

Osim simbolične grafike koja odaje počast Gradu heroju, Thompson je s pratiteljima podijelio i fotografiju koja svjedoči o razmjerima nadolazećeg događaja. Na fotografiji se vidi velika pozornica u izgradnji, s metalnom konstrukcijom, velikim LED ekranima i rasvjetnim tijelima. 

Obožavatelji nisu skrivali svoje uzbuđenje. U komentarima su se nizale poruke podrške. "IDEMOOO", "Jedva čekam" i ''Ajme, bit će top" samo su neke od reakcija.

Podsjećamo, prije nekoliko mjeseci zbog ovog koncerta oglasio se vukovarski SDSS te izrazio ozbiljnu zabrinutost zbog mogućih posljedica koje takav događaj može imati na međuljudske odnose i ukupnu društvenu atmosferu u gradu.

"Smatramo da je riječ o događaju visokog sigurnosnog i društvenog rizika, posebno imajući u vidu tematiku, poruke i narative koji se često mogu vidjeti i čuti na ovakvim koncertima. Vukovar je grad sa složenom i osjetljivom prošlošću, u kojem je neophodno kontinuirano raditi na smirivanju tenzija, međusobnom poštovanju i izgradnji povjerenja među građanima“, navodi u priopćenju predsjednik vukovarskog SDSS-a i zamjenik gradonačelnika Vukovara iz reda srpske nacionalne manjine Srđan Kolar.

Marko Perković ThompsonVukovarKoncert
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