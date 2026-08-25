Dion Drena Beljo ispisuje povijest i zasjenjuje najveće zvijezde, svi pričaju o njemu

Nitko kao Dion Drena Beljo, ne u ovom trenutku. Sezona je tek krenula, a Dinamov napadač nastavio je ondje gdje je stao prošle sezone. Trpa nemilice, puni mreže suparnicima kako god želiš, škaricama, iz okreta, samo reci...

U prva tri prvenstvena nastupa u SHNL-u u ovoj sezoni postigao je pet pogodaka, čime je nadmašio učinak bivšeg dinamovca Brune Petkovića, a odlične igre pruža i na europskoj sceni. Gledajući golove za klub u svim natjecanjima od početka kalendarske godine, Beljo je trenutačno najučinkovitiji igrač među nogometašima iz europskih najviših liga. Hrvatski napadač u 30 je službenih utakmica zabio čak 34 pogotka.

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U svijetu nogometa, gdje statistika često govori glasnije od riječi, ove brojke Diona Drene Belje odjekuju kontinentom. Napadač zagrebačkog Dinama ne proživljava samo najbolje dane svoje karijere, on postavlja standarde koji ga svrstavaju uz bok, pa čak i ispred, najelitnijih golgetera današnjice. Sa spomenuta nevjerojatna 34 pogotka postignuta u kalendarskoj godini, 24-godišnji ljevak zasjenio je i ubojitog engleskog napadača Harryja Kanea, potvrdivši da maksimirska devetka posjeduje klasu svjetskih razmjera.

Njegova eksplozija nije tek bljesak, već uraganska forma koja traje mjesecima i koja je Dinamo pretvorila u jedan od najefikasnijih napadačkih strojeva u Europi. Brutalni početak nove sezone 2026./2027. samo je logičan nastavak priče o napadaču koji je pronašao savršenu simbiozu s klubom i postao strah i trepet za svaku obranu.

Godina iz snova: Početak sezone kao nastavak dominacije

Kada je sudac označio kraj sezone 2025./2026., mnogi su se pitali može li Dion Drena Beljo ponoviti svoju nevjerojatnu golgetersku seriju. Odgovor je stigao brže i uvjerljivije nego što su i najveći optimisti očekivali. U prvih osam službenih nastupa nove sezone, Beljo je upisao čak sedam pogodaka i dodao pet asistencija, sudjelujući tako izravno kod dvanaest Dinamovih golova. Ovi podaci svjedoče o njegovoj evoluciji iz čistog strijelca u kompletnog napadača koji stvara prilike i za suigrače, čineći napad zagrebačkih Plavih još nepredvidljivijim i opasnijim.

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Statistika u domaćem prvenstvu posebno je impresivna. U prvih nekoliko kola HNL-a već je postigao pet golova, uz dvije asistencije, a odigrao je tek 245 minuta. To znači da Beljo u prosjeku zabija ili asistira svakih 35 minuta provedenih na terenu. Njegova prosječna ocjena prema specijaliziranom portalu FotMob iznosi nevjerojatnih 9,12, što ga čini daleko najbolje ocijenjenim igračem lige.

Utakmica protiv Varaždina na Maksimiru, odigrana 22. kolovoza, možda najbolje sažima njegovu svestranost i dominaciju. U pobjedi 3-1, Beljo je postigao jedan pogodak i namjestio preostala dva, zaradivši ocjenu 9,4 i ovacije cijelog stadiona. Ništa manje impresivan nije bio ni u europskim kvalifikacijama. U ključnom susretu protiv norveškog Vikinga, u kojem se Dinamo borio za ulazak u Ligu prvaka, Beljo je u remiju 2:2 postigao pogodak i upisao asistenciju, ponovno preuzevši ulogu lidera kada je to bilo najpotrebnije. Njegova serija započela je još ranije, s dva gola protiv Rudeša i dva protiv Slaven Belupa, pokazujući da mu je potpuno svejedno tko stoji na suprotnoj strani terena.

Rekordna sezona koja je ispisala povijest HNL-a

Beljina čudesna 2026. godina izgrađena je na temeljima proljetnog dijela sezone 2025./2026., sezone u kojoj je pomaknuo granice i urezao svoje ime u povijesne knjige hrvatskog nogometa. Završio ju je s 31 pogotkom u 36 ligaških nastupa, uvjerljivo osvojivši titulu najboljeg strijelca lige. No, taj podvig bio je samo dio veće priče. Njegov učinak lansirao ga je na visoko četvrto mjesto u utrci za Europsku zlatnu kopačku, nagradu za najboljeg strijelca svih europskih prvenstava. Ispred njega ostali su samo titani modernog nogometa. Spomenuti Harry Kane, norveška zvijezda Erling Haaland i francuski superstar Kylian Mbappé. Naći se u takvom društvu samo po sebi predstavlja monumentalno postignuće i potvrdu njegove izvanredne sezone.

Ono što je posebno obilježilo njegov pohod na vrh ljestvice strijelaca bili su trenuci čiste nogometne magije i rušenja rekorda. U ožujku 2026. godine, Beljo je postigao nešto što HNL nije vidio u svojoj modernoj povijesti. Prvo je u pobjedi protiv Slaven Belupa (4-2) postigao svoj prvi hat-trick u karijeri. Samo sedam dana kasnije, na gostovanju kod Lokomotive, ponovio je pothvat i u pobjedi 5-0 ponovno zabio tri gola. Time je postao prvi igrač u povijesti lige koji je postigao hat-trick u dva uzastopna ligaška susreta. Povijesni podaci otkrivaju da je posljednji igrač Dinama kojem je to uspjelo bio legendarni Franjo Wölfl davne 1946. godine, što dovoljno govori o razmjerima Beljina uspjeha. Koliko je bio dominantan, svjedoči i nevjerojatan podatak da je te sezone sam postigao više prvenstvenih golova (31) nego cijela momčad njegovog bivšeg kluba, Osijeka (24). Njegovim golovima Dinamo je suvereno stigao do dvostruke krune, osvojivši prvenstvo i kup, a Beljo je jednoglasno proglašen najboljim igračem sezone SHNL-a.

'Turbo motor' Kovačevićeva stroja za golove

Individualni briljantnost Diona Drene Belje bila je neodvojiva od kolektivne snage Dinama pod vodstvom trenera Marija Kovačevića. "Modri" su u 2026. godini igrali napadački, atraktivno i, iznad svega, nevjerojatno efikasno. U 16 službenih utakmica odigranih u prvom dijelu godine, Dinamo je postigao čak 53 pogotka, što ga je svrstalo na treće mjesto najefikasnijih momčadi u cijeloj Europi. Ispred zagrebačkog kluba bili su samo Barcelona i Bayern. Upravo je usporedba s bavarskim gigantom bila fascinantna; Bayern je u prosjeku zabijao 3,316 golova po utakmici, a Kovačevićev Dinamo tek neznatno manje, 3,313. Ta minimalna razlika svjedoči o napadačkoj moći koju je Dinamo demonstrirao.

U srcu tog ofenzivnog stroja bio je upravo Beljo. On nije bio samo egzekutor, već i pokretač, "turbo motor" koji je cijelu momčad gurao naprijed. Njegovi golovi donosili su bodove, ali njegova prisutnost u napadu otvarala je prostor i za suigrače poput Mislava Oršića i Luke Stojkovića. Svojim učinkom u sezoni 2025./2026. prestigao je brojne klupske velikane na ljestvici najboljih strijelaca u jednoj sezoni. Iza sebe je ostavio, primjerice, Angela Henriqueza (29 golova) i opasno se približio legendarnom Eduardu da Silvi, čiji rekord od 34 prvenstvena gola u sezoni 2006./2007. ostaje jedini bolji učinak u povijesti HNL-a. Beljina sposobnost da se nosi s pritiskom i isporučuje u ključnim trenucima bila je presudna za Dinamove uspjehe i pokazatelj njegove mentalne snage.

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Put do vrha: Od Cibalije do maksimirskog heroja

Put Diona Drene Belje do zvjezdanih visina nije bio posut ružama. Njegova karijera priča je o strpljenju, napornom radu i vjeri u vlastite mogućnosti. Nakon početaka u Cibaliji, s kojom je osvojio Drugu HNL, 2019. godine potpisuje za Osijek. Tamo se u početku nije uspio nametnuti u prvoj momčadi te je uglavnom igrao za Osijek II. Ključni trenutak njegove karijere dogodio se 2021. godine, kada odlazi na jednogodišnju posudbu u Istru 1961. Taj se potez pokazao kao "pun pogodak". U pulskom dresu je eksplodirao, sezonu završio s 15 pogodaka i četiri asistencije te pokazao sav svoj raskošni talent.

Nakon povratka u Osijek potvrdio je status jednog od najboljih napadača lige, što mu je donijelo i transfer u njemački Augsburg. Iako se u Bundesligi nije najbolje snašao, to iskustvo ga je očvrsnulo i pripremilo za ono što je slijedilo. U srpnju 2025. godine uslijedio je poziv koji se ne odbija. Dinamo ga je doveo u transferu koji bi s bonusima mogao doseći oko 7,5 milijuna eura, jasno pokazavši koliko vjeruje u njega. Beljo je tu vjeru opravdao na najbolji mogući način. Od debija protiv Osijeka do danas, postao je apsolutni ljubimac navijača i ključni igrač momčadi. Njegova visina od 195 centimetara, razorna ljevica i nevjerojatan osjećaj za gol čine ga prototipom modernog napadača. Svojim igrama zaslužio je i poziv u A reprezentaciju Hrvatske, gdje predstavlja budućnost hrvatskog napada.

Dion Drena Beljo u 2026. godini ne zabija samo golove; on ispisuje povijest i postavlja nove standarde. Njegova priča inspiracija je o tome kako se talent, upornost i prava prilika mogu spojiti u eksploziju koja odjekne nogometnom Europom. Dok protivničke obrane traže način kako ga zaustaviti, navijači Dinama i hrvatske reprezentacije s užitkom gledaju rađanje nove nogometne zvijezde. A sudeći prema svemu viđenom, ono najbolje od njega tek dolazi.