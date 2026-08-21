Snježana Schillinger i suprug družili se s Thompsonom i Sandrom: 'Bilo je zadovoljstvo'

Franz Schillinger (66), uspješni austrijski poduzetnik i suprug poduzetnice Snježane Schillinger (55), izazvao je brojne reakcije svojom najnovijom objavom na Instagramu. Podijelio je fotografiju s Markom Perkovićem Thompsonom (59), snimljenu tijekom, kako je napisao, "posebne večeri" u poznatoj konobi na Kornatima. Međutim, ono što je privuklo najviše pažnje nije sam susret, već Schillingerov opširan i emotivan osvrt na pjevača i značenje njegove glazbe.

'Bilo mi je veliko zadovoljstvo'

U objavi, koja prikazuje Schillingera i Thompsona u opuštenoj atmosferi konobe "Piccolo" na otoku Smokvica Vela, austrijski poduzetnik opisuje pjevača kao "istinsku, prizemljenu i potpuno nepretencioznu" osobu. Prisjetio se kako ga je Thompson impresionirao još od njihovog prvog poslovnog susreta prije nekoliko godina, a to se mišljenje potvrdilo i nakon što je doživio, kako kaže, povijesni koncert na zagrebačkom Hipodromu s više od pola milijuna posjetitelja.

Schillinger se u svom tekstu pozvao na riječi pokojnog publicista i putopisca Željka Malnara, koji je još 1999. godine tvrdio da Thompsonova glazba nadilazi puke pjesme. Prema Malnaru, ona dodiruje nešto dublje: "povezanost čovjeka, kamena, obitelji, domovine i identiteta". Austrijanac je istaknuo kako nakon ponovnog susreta s pjevačem još jasnije razumije tu ideju.

Svoju je poantu sažeo u rečenici koja se izravno suprotstavlja kritikama na račun pjevača: "Neki vide politiku. Ja vidim čovjeka koji je branio svoju zemlju, ostao vjeran svojim korijenima i kroz glazbu govori milijunima". Objavu je završio porukom na tečnom hrvatskom jeziku: "Hvala, Marko. Bilo mi je veliko zadovoljstvo ponovno se vidjeti."

Komentari ispod objave preplavljeni su porukama podrške i zahvalnosti. "Bravo Franz, jako lijepo shvaćeno i napisano", "Lijepo napisano" i "Upravo tako", samo su neke od reakcija. Mnogi su bili toliko oduševljeni da su ga prozvali "hrvatskim zetom", a jedna korisnica je napisala: "Sad ste nas najdraži hrvatski zet!".

Inače, Franz i Thompson nisu bili sami na druženju, kako se vidi iz druge fotografije koju je podijelio austrijski poduzetnik, društvo su im pravile i supruge Snježana i Sandra.