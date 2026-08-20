FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
ODBROJAVANJE DO SPEKTAKLA /

Thompson pokazao prizore iz Vukovara uoči koncerta: Obožavateljima poslao važno upozorenje

Thompson pokazao prizore iz Vukovara uoči koncerta: Obožavateljima poslao važno upozorenje
×
Foto: Lucija Ocko/PIXSELL

Thompsona nakon koncerata u Hrvatskoj očekuje i europska turneja na kojoj će predstaviti aktualni album "Hodočasnik"

20.8.2026.
8:19
Hot.hr
Lucija Ocko/PIXSELL
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Pjevač Marko Perković Thompson (59) pokazao je kako napreduju pripreme za veliki koncert koji će se 29. kolovoza održati u Vukovaru. Na njegovom službenom Facebook profilu objavljene su fotografije koje otkrivaju da su radovi na postavljanju pozornice u punom jeku.

Uz fotografije s gradilišta, pjevač je svojim pratiteljima uputio poruku o nadolazećem događaju.

"Dragi prijatelji, intenzivno se radi na pripremama za koncert Marka Perkovića Thompsona koji će se održati 29. kolovoza u Vukovaru! Ova večer zajedništva, domoljublja i solidarnosti ima i humanitarni cilj, potporu završetku Studentskog doma Salezijanaca u Zagrebu te donatorskoj kampanji 'I ti si Vukovar' za izgradnju Stadiona 12 hrvatskih redarstvenika", poručio je Thompson.

Pjevač je uoči koncerta uputio i važno upozorenje onima koji još nisu nabavili ulaznice.

"Ulaznice su još uvijek dostupne u službenoj prodaji, stoga savjetujemo da ih ne kupujete od preprodavača", poručio je.

Thompson pokazao prizore iz Vukovara uoči koncerta: Obožavateljima poslao važno upozorenje
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Nakon Hrvatske kreće na europsku turneju

Thompsona nakon koncerata u Hrvatskoj očekuje i europska turneja na kojoj će predstaviti aktualni album "Hodočasnik".

Prva europska stanica bit će Frankfurt, gdje će s bendom nastupiti 13. studenoga 2026. godine u dvorani Jahrhunderthalle.

Na koncertu će, uz pjesme s albuma "Hodočasnik", izvesti i izbor svojih poznatih hitova. Kako je ranije naveo na društvenim mrežama, koncert je namijenjen publici u Njemačkoj, ali i obožavateljima koji će u Frankfurt stići iz drugih europskih zemalja.

Marko Perković ThompsonKoncertVukovar
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike