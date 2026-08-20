Thompson pokazao prizore iz Vukovara uoči koncerta: Obožavateljima poslao važno upozorenje

Pjevač Marko Perković Thompson (59) pokazao je kako napreduju pripreme za veliki koncert koji će se 29. kolovoza održati u Vukovaru. Na njegovom službenom Facebook profilu objavljene su fotografije koje otkrivaju da su radovi na postavljanju pozornice u punom jeku.

Uz fotografije s gradilišta, pjevač je svojim pratiteljima uputio poruku o nadolazećem događaju.

"Dragi prijatelji, intenzivno se radi na pripremama za koncert Marka Perkovića Thompsona koji će se održati 29. kolovoza u Vukovaru! Ova večer zajedništva, domoljublja i solidarnosti ima i humanitarni cilj, potporu završetku Studentskog doma Salezijanaca u Zagrebu te donatorskoj kampanji 'I ti si Vukovar' za izgradnju Stadiona 12 hrvatskih redarstvenika", poručio je Thompson.

Pjevač je uoči koncerta uputio i važno upozorenje onima koji još nisu nabavili ulaznice.

"Ulaznice su još uvijek dostupne u službenoj prodaji, stoga savjetujemo da ih ne kupujete od preprodavača", poručio je.

Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Nakon Hrvatske kreće na europsku turneju

Thompsona nakon koncerata u Hrvatskoj očekuje i europska turneja na kojoj će predstaviti aktualni album "Hodočasnik".

Prva europska stanica bit će Frankfurt, gdje će s bendom nastupiti 13. studenoga 2026. godine u dvorani Jahrhunderthalle.

Na koncertu će, uz pjesme s albuma "Hodočasnik", izvesti i izbor svojih poznatih hitova. Kako je ranije naveo na društvenim mrežama, koncert je namijenjen publici u Njemačkoj, ali i obožavateljima koji će u Frankfurt stići iz drugih europskih zemalja.