Paulina (84) tri dana ležala zatrpana pod kućom: Pronašli je živu i bez ozljeda

Starica (84) pronađena je živa pod ruševinama svoje kuće čak tri dana nakon snažnog potresa magnitude 7,7 koji je pogodio istok Indonezije. Spasioci su Paulinu Pobi izvukli iz ostataka kuće u selu Nitunglea na otoku Flores, gdje je ostala zarobljena nakon što su se na nju srušili zidovi od bambusa.

Potres je pogodio područje u subotu ujutro. Prema posljednjim podacima, poginule su najmanje 73 osobe, više od 900 ih je ozlijeđeno, a gotovo 60 tisuća stanovnika moralo je napustiti svoje domove.

Kako piše The Guardian, do sela u kojem je živjela starica spasioci danima nisu mogli doći jer je klizište blokiralo pristupne ceste. Pronašla ju je obitelj tek četvrtog dana nakon potresa.

"Budući da je paralizirana, nije se mogla pomaknuti niti govoriti, pa ju je obitelj pronašla tek četvrtog dana", rekao je lokalni dužnosnik Rudolfus Riba.

Nenek Paulina Pobi, 84 tahun, selamat setelah lebih dari 80 jam tertimpa reruntuhan rumah akibat gempa yang mengguncang Pulau Palue, Kabupaten Sikka, NTT, pada Sabtu (15/8/2026).



Dalam kondisi buta dan lumpuh, Paulina yang tinggal sendirian hanya mendapat bantuan makanan dan… pic.twitter.com/j0E53N9K1e — inilahcom (@inilahdotcom) August 19, 2026

Unatoč tome što nekoliko dana nije imala ni hrane ni vode, nije zadobila ozljede.

"Dobrog je zdravstvenog stanja, uopće nije ozlijeđena. Bila je samo malo slaba jer danima nije ništa jela ni pila", rekao je Riba te dodao: "Djeluje nestvarno, gotovo kao čudo."

Više od 3000 naknadnih potresa

Na Floresu se život postupno vraća u normalu pa su neke trgovine, benzinske postaje i drugi objekti ponovno otvoreni. Ipak, ulice su još prekrivene ruševinama, a spasilačke ekipe nastavljaju potragu za mogućim žrtvama.

Od subote je zabilježeno više od 3000 naknadnih potresa, od kojih je najmanje 86 bilo dovoljno snažno da ih stanovnici osjete. Zbog neprestanog podrhtavanja mnogi se još ne usuđuju vratiti u oštećene kuće.

Indonezijska agencija za upravljanje katastrofama izvijestila je da je pogođenim područjima dosad dopremljeno gotovo 400 tona pomoći, uključujući hranu, šatore i opremu za privremeni smještaj.

Dostava pomoći ipak ide sporije zbog planinskog terena i cesta oštećenih u potresu. Vlasti su zato pojačale angažman vojnih zrakoplova, brodova i pripadnika vojske kako bi doprli do izoliranih zajednica.

Tisuće ljudi traumatizirane

Osim fizičkih ozljeda, vlasti upozoravaju i na posljedice koje je katastrofa ostavila na mentalno zdravlje stanovništva, posebno djece.

"Ovi ljudi nisu samo fizički ozlijeđeni, nego imaju i probleme s mentalnim zdravljem koje ne smijemo zanemariti, osobito kod djece", rekao je regionalni šef policije Rudi Darmoko.

Indonezija je jedna od seizmički najaktivnijih država svijeta jer se nalazi na takozvanom Pacifičkom "vatrenom prstenu", području snažne potresne i vulkanske aktivnosti.

Jedna od najtežih katastrofa pogodila ju je 2004. godine, kada je potres magnitude 9,1 kod Sumatre izazvao tsunami u kojem je diljem regije poginulo oko 220 tisuća ljudi, od čega oko 170 tisuća u Indoneziji.