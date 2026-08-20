Četiri radnika poginula u naletu vlaka dok su čistili prugu: Zakazao sigurnosni sustav?

Četiri radnika izgubila su život u teškoj željezničkoj nesreći koja se u četvrtak ujutro dogodila na stanici Shin-Kanuma, sjeverno od Tokija.

Nesreća se dogodila oko 10:46 sati po lokalnom vremenu dok je skupina radnika obavljala redovito održavanje i uklanjala korov uz željezničku prugu, piše BBC.

Dolaskom hitnih službi na mjesto događaja zatečen je stravičan prizor. Prema navodima policije, troje radnika ostalo je zarobljeno ispod samog vlaka, dok je četvrti pronađen na željezničkoj platformi. Unatoč brzoj intervenciji hitnih službi, radnici su preminuli na mjestu događaja.

Nedostajala signalizacija za radnike?

U nesreći je sudjelovao vlak tipa "limited express", ekspresni vlak koji staje samo na većim postajama, a koji je u Japanu po brzini odmah iza superbrzih vlakova Shinkansen.

Jedan od putnika rekao je za japansku javnu televiziju NHK kako je čuo "neobičan zvuk" neposredno prije nego što se vlak naglo zaustavio. Prema njegovim riječima, putnici su neko vrijeme ostali u vlaku dok im se preko razglasa objašnjavalo da se provjerava uzrok zvuka.

⚠️ Four workers were killed in a collision with a Spacia X limited express train while removing weed from the tracks at Shin-Kanuma Station in Japan pic.twitter.com/0zPqT9d29g — Global Brief (@globalbrief_now) August 20, 2026

U Japanu je uobičajena praksa da se pri radovima na pruzi postavi osoblje koje je zaduženo za dojavu i upozoravanje radnika na dolazak vlakova. Trenutačno nije poznato je li u četvrtak ujutro ta sigurnosna procedura bila ispoštovana te se detalji propusta još utvrđuju.

Zbog nesreće i očevida promet na liniji Tobu Nikko potpuno je obustavljen. Smrtonosne željezničke nesreće inače su izuzetno rijetke u Japanu, zemlji čiji se prometni sustav uvelike oslanja na iznimno točnu i razgranatu željezničku mrežu.