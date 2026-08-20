U Beogradu uhićen trgovac oružjem iz Siska: Pogledajte što mu je sve policija pronašla u kući

Trgovac oružjem iz Siska, Goran Kukuruzović (47), uhićen je prošlog tjedna u Beogradu. Optužen je za prijevaru u obavljanju gospodarske djelatnosti, krivotvorenje službene isprave i pranje novca, piše Jutarnji list.

Vlasnik je beogradske tvrtke Taneo Group koja se bavi međunarodnom trgovinom naoružanjem i vojnom opremom.

Lažno obećao da će isporučiti robu

Prema priopćenju Ministarstva unutarnjih poslova Srbije, u travnju 2024. sklopio je ugovor o prodaji robe vrijedan 4,9 milijuna eura s jednom tvrtkom iz Jordana. Sumnja se da je lažno prikazao da će tu robu isporučiti u roku od dva mjeseca, iako nije imao namjeru to učiniti.

Od tvrtke iz Jordana Kukuruzović je dobio predujam od 3,4 mil. eura. Nakon toga je svojim potpisom i pečatom tvrtke ovjerio račun s neistinitim sadržajem, koji je dostavio svom knjigovođi.

U poslovnim je knjigama zatim lažno prikazao da je ugovorena obaveza prema jordanskom partneru riješena. Sumnja da je novac potom prebacivao na račune drugih pravnih osoba povezanih s njegovom tvrtkom, dok je dio koristio za podmirivanje dugovanja, osobne potrebe i redovito poslovanje.

Oduzeti mu automobili

Prilikom pretresa Kukuruzovićeva doma u Beogradu policija je pronašla 51.790 eura u gotovini, tri sata marke Audemars Piguet, tri Rolexa i jedan Patek Philippe.

Foto: MUP Srbije

Privremeno su mu oduzeti i automobili Bentley Continental, Audi A8, Mercedes S‐klase i Mercedes G‐klase.

Foto: MUP Srbije

Foto: MUP Srbije

Foto: MUP Srbije

Policija je objavila da je osumnjičenom određeno zadržavanje od 48 sati, nakon čega je trebao biti priveden nadležnom tužiteljstvu.