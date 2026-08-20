U Beogradu uhićen trgovac oružjem iz Siska: Pogledajte što mu je sve policija pronašla u kući
Policija je objavila da je osumnjičenom određeno zadržavanje od 48 sati, nakon čega je trebao biti priveden nadležnom tužiteljstvu
Trgovac oružjem iz Siska, Goran Kukuruzović (47), uhićen je prošlog tjedna u Beogradu. Optužen je za prijevaru u obavljanju gospodarske djelatnosti, krivotvorenje službene isprave i pranje novca, piše Jutarnji list.
Vlasnik je beogradske tvrtke Taneo Group koja se bavi međunarodnom trgovinom naoružanjem i vojnom opremom.
Lažno obećao da će isporučiti robu
Prema priopćenju Ministarstva unutarnjih poslova Srbije, u travnju 2024. sklopio je ugovor o prodaji robe vrijedan 4,9 milijuna eura s jednom tvrtkom iz Jordana. Sumnja se da je lažno prikazao da će tu robu isporučiti u roku od dva mjeseca, iako nije imao namjeru to učiniti.
Od tvrtke iz Jordana Kukuruzović je dobio predujam od 3,4 mil. eura. Nakon toga je svojim potpisom i pečatom tvrtke ovjerio račun s neistinitim sadržajem, koji je dostavio svom knjigovođi.
U poslovnim je knjigama zatim lažno prikazao da je ugovorena obaveza prema jordanskom partneru riješena. Sumnja da je novac potom prebacivao na račune drugih pravnih osoba povezanih s njegovom tvrtkom, dok je dio koristio za podmirivanje dugovanja, osobne potrebe i redovito poslovanje.
Oduzeti mu automobili
Prilikom pretresa Kukuruzovićeva doma u Beogradu policija je pronašla 51.790 eura u gotovini, tri sata marke Audemars Piguet, tri Rolexa i jedan Patek Philippe.
Privremeno su mu oduzeti i automobili Bentley Continental, Audi A8, Mercedes S‐klase i Mercedes G‐klase.
Policija je objavila da je osumnjičenom određeno zadržavanje od 48 sati, nakon čega je trebao biti priveden nadležnom tužiteljstvu.