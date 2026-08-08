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Čeh prevario Hrvaticu za 35.000 eura: Policija objavila kako je ostala bez novca

Čeh prevario Hrvaticu za 35.000 eura: Policija objavila kako je ostala bez novca
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Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Novac mu je uplatila u više navrata

8.8.2026.
10:04
danas.hr
Dusko Jaramaz/PIXSELL
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Osječko-baranjska policija razotkrila je u subotu prevaranta (43) iz Češke koji je 69-godišnju Našičanku oštetio za 35.000 eura.

Sve je počelo još u studenom prošle godine, kada joj je Čeh prodao priču o ulaganju u plemenite metale.

Uplatila novac u više navrata 

Nesvjesna da je riječ o prevari, 69-godišnjakinja je u više navrata, sve do veljače ove godine, uplaćivala novac na njegov račun.

Protiv osumnjičenog 43-godišnjaka policija podnosi prijavu Općinskom državnom odvjetništvu u Osijeku. 

CehPrevaraNašicePolicija
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