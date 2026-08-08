Čeh prevario Hrvaticu za 35.000 eura: Policija objavila kako je ostala bez novca

KAKVA PREVARA /
Dvoje Hrvata ukrali 400 tisuća eura pa kupovali kriptovalute: Objavljeni detalji kriminala
Novac mu je uplatila u više navrata
Osječko-baranjska policija razotkrila je u subotu prevaranta (43) iz Češke koji je 69-godišnju Našičanku oštetio za 35.000 eura.
Sve je počelo još u studenom prošle godine, kada joj je Čeh prodao priču o ulaganju u plemenite metale.
Nesvjesna da je riječ o prevari, 69-godišnjakinja je u više navrata, sve do veljače ove godine, uplaćivala novac na njegov račun.
Protiv osumnjičenog 43-godišnjaka policija podnosi prijavu Općinskom državnom odvjetništvu u Osijeku.