Čeh prevario Hrvaticu za 35.000 eura: Policija objavila kako je ostala bez novca

Osječko-baranjska policija razotkrila je u subotu prevaranta (43) iz Češke koji je 69-godišnju Našičanku oštetio za 35.000 eura.

Sve je počelo još u studenom prošle godine, kada joj je Čeh prodao priču o ulaganju u plemenite metale.

Uplatila novac u više navrata

Nesvjesna da je riječ o prevari, 69-godišnjakinja je u više navrata, sve do veljače ove godine, uplaćivala novac na njegov račun.

Protiv osumnjičenog 43-godišnjaka policija podnosi prijavu Općinskom državnom odvjetništvu u Osijeku.