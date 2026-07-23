Srušio se vojni helikopter u Češkoj, ima mrtvih i ozlijeđenih: Stižu prve fotografije

Češki vojni helikopter s pet vojnika srušio se u četvrtak u vojnoj bazi u mjestu Namešt nad Oslavou na istoku zemlje, pri čemu je jedna osoba poginula, a tri su ozlijeđene, izvijestila je u četvrtak agencija Reuters.

Češka vojska navela je da se nesreća dogodila u 22. zrakoplovnoj bazi, oko 180 kilometara jugoistočno od Praga.

"Helikopter Venom srušio se u 22. zrakoplovnoj bazi u Namešti nad Oslavou. U njemu je bilo pet vojnika. Integrirani sustav hitnih službi intervenira na mjestu nesreće", priopćila je vojska.

Foto: Svoboda Jaroslav/ČTK/Profimedia

Foto: Svoboda Jaroslav/ČTK/Profimedia

Troje u bolnici

Glasnogovornik hitne službe regije Jihlava Petr Janaček rekao je da je jedna osoba poginula, dok su tri prevezene u bolnicu, jedna s lakšim, a dvije sa srednje teškim ozljedama.

Janaček nije mogao potvrditi identitet osoba koje su bile u helikopteru te je kazao da su spasilačke aktivnosti još u tijeku.

Regionalna policijska glasnogovornica Dana Cirtkova izjavila je za agenciju ČTK da je policija o nesreći obaviještena u 12.11 sati po lokalnom vremenu.

UH-1Y Venom je višenamjenski vojni helikopter američke tvrtke Bell Textron.