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STRAVIČNE SCENE /

Golfom sletjeli u kanal, spasioci pronašli tijela: Poginula dva muškarca i žena

Golfom sletjeli u kanal, spasioci pronašli tijela: Poginula dva muškarca i žena
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Foto: Telegraf.rs

U Golfu kojeg su izvukli iz kanala u novosadskom naselju Klisa, spasioci su pronašli tijela troje preminulih

22.7.2026.
13:10
Dunja Stanković
Telegraf.rs
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Tri osobe poginule su u teškoj prometnoj nesreći u novosadskom naselju Klisa nakon što je automobil sletio s ceste i završio u obližnjem kanalu. 

Nesreća, u kojoj su poginula dva muškarca i jedna žena, dogodila se na periferiji Novog Sada u Srbiji malo iza devet sati ujutro, na cesti koja spaja ulice Živojina Ćuluma i Majke Jugović prenosi Telegraf.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Spasioci su iz kanala izvukli automobil marke VW Golf. Na fotografijama s mjesta tragedije vidi se da je bio prevrnut do dolaska policije. U njemu su pronašli tijela troje putnika. 

Istraga bi trebala otkriti točan uzrok nesreće, a vlasti rade na identifikaciji žrtava. 

SrbijaNovi SadNesreĆaKanalCrna Kronika
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