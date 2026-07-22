Golfom sletjeli u kanal, spasioci pronašli tijela: Poginula dva muškarca i žena

Tri osobe poginule su u teškoj prometnoj nesreći u novosadskom naselju Klisa nakon što je automobil sletio s ceste i završio u obližnjem kanalu.

Nesreća, u kojoj su poginula dva muškarca i jedna žena, dogodila se na periferiji Novog Sada u Srbiji malo iza devet sati ujutro, na cesti koja spaja ulice Živojina Ćuluma i Majke Jugović prenosi Telegraf.

Spasioci su iz kanala izvukli automobil marke VW Golf. Na fotografijama s mjesta tragedije vidi se da je bio prevrnut do dolaska policije. U njemu su pronašli tijela troje putnika.

Istraga bi trebala otkriti točan uzrok nesreće, a vlasti rade na identifikaciji žrtava.