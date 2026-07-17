Troje stranaca i dvojica Hrvata ozlijeđeni u strašnom sudaru kod Pule: Automobil završio na krovu

Pet osoba ozlijeđeno je u sinoćnjoj prometnoj nesreći koja se nekoliko minuta iza 20 sati dogodila na državnoj cesti D66 kod mjesta Manjadvorci, kada je 60-godišnji vozač teretnog automobila u raskrižju oduzeo prednost drugom vozilu. Dvoje teže ozlijeđenih stranih državljana zadržano je na liječenju u pulskoj bolnici.

Istarska policija objavila je da je do nesreće došlo kada je 60-godišnjak, koji je vozio teretni automobil pulskih registracija iz smjera naselja Kujići zanemario znak za obavezno zaustavljanje jer je sa sporedne ceste došao do raskrižja. Počeo je skretati ulijevo prema Puli i tako oduzeo prednost prolaska drugom automobilu s kojim se sudario.

Za volanom drugog automobila bio je 22-godišnjak koji je dolazio iz smjera Pule. Nije poznato kojom brzinom je vozio, ali na tom je dijelu ceste ograničenje 60 kilometara na sat.

Troje Nijemaca ozlijeđeno, vozači prošli s lakšim ozljedama

Vozač teretnog automobila je pokušao izbjeći sudar, no prešao je na suprotnu prometnu traku, a automobil je odbačen u ogradni zid obiteljske kuće i stup javne rasvjete.

Automobil je na kraju završio na krovu ispod razine kolnika, navode iz policije.

U nesreći su lakše ozlijeđena obojica vozača i putnica iz automobila, inače 25-godišnja njemačka državljanka.

Dvoje putnika iz automobila, 28-godišnja njemačka državljanka i 32-godišnji njemački državljani su teško ozlijeđeni te su prebačeni u pulsku bolnicu.

Protiv 60-godišnjeg vozača koji je izazvao prometnu nesreću bit će podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu.