Crnogorski vaterpolisti u Zagrebu ostavili sve u čudu, evo što su napravili

Crnogorski reprezentativci iznenadili su na Svjetskom prvenstvu u vaterpolu za igrače do 16 godina u Zagrebu time što su tijekom intoniranja himne spustili glave i tako poslali poruku o nepravdi u sistemu natjecanja.

Crna Gora je, naime, ostala bez borbe za medalje unatoč učinku od tri pobjede u četiri utakmice. Krivac za to je sustav bodovanja TPI (Tournament Performance Index), matematička formula koja pri bodovanju jako vrednuje pretpostavljenu snagu protivnika.

Crna Gora je s tri pobjede i tek jednim porazom nakon peteraca završila na 17. mjestu, daleko od borbe za odličja. Istovremeno, reprezentacije s lošijim omjerom, poput Španjolske i Italije s po dvije pobjede i dva poraza, prošle su u četvrtfinale. Paradoks je tim veći što je Crna Gora u grupnoj fazi pobijedila upravo Italiju.

Iz Vaterpolskog i plivačkog saveza Crne Gore (VPSCG) uputili su službeni prosvjed krovnoj organizaciji World Aquatics, tvrdeći da ovakav sustav degradira sport i trud mladih sportaša. Apsurd je, kažu, što momčad može pobijediti u svim utakmicama, a svejedno ispasti zbog složene formule i rezultata utakmica u kojima nije ni sudjelovala.

Gurnuti u borbu za plasman od 17. do 24. mjesta, mladi su vaterpolisti svoje razočaranje iskazali na jedini dostojanstven način koji im je preostao. Uoči utakmice protiv Perua, tijekom službenog predstavljanja momčadi, zagrlili su se i prekriženih ruku ispratili ceremoniju, bez uobičajenog pozdrava.

Iz VPSCG su objasnili ovaj potez, naglasivši kako nije riječ o nepoštovanju protivnika ili organizatora. "Nekada je najjača poruka ona bez riječi. Ovo je iskrena reakcija razočaranih mladih sportaša koji su dali sve od sebe, a ipak ostali uskraćeni za priliku za koju su se vrijedno borili i radili", stoji u objavi Saveza.

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