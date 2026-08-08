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Đoković oduševio fotografijama s Jadranskog mora, evo što je napravio

Đoković oduševio fotografijama s Jadranskog mora, evo što je napravio
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Foto: Yaroslav Sabitov/YES Market Media/Alamy/Profimedia

Đoković se odmara uoči nastavka sezone i američke turneje

8.8.2026.
18:26
M.G.
Yaroslav Sabitov/YES Market Media/Alamy/Profimedia
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Novak Đoković ljetni odmor provodi u Crnoj Gori i 'puni baterije' za nastavak sezone, a sada je dospio u centar pozornosti zbog fotografija s fanovima.

Đoković je s obitelji u luksuznom kompleksu Portonovi i gliserom obilazi Bokokotorski zaljev.

Tijekom jednog takvog izleta naletio je na skupinu ljudi koja ga je prepoznala, nakon čega se fotografirao s njima, a snimka je objavljena na društvenim medijima.

"Neki ljudi osvajaju trofeje, a neki osvajaju srca. Novak je uspio u oba slučaja. Hvala ti što si zastao, odvojio trenutak za nas i još jednom pokazao zašto si puno više od najvećeg tenisača svih vremena. Tvoja skromnost, osmijeh i ljudskost vrijede koliko i svi tvoji uspjesi. Ovo nije samo najbolji selfie koji imam. Ovo je uspomena koju ću zauvijek čuvati", stoji u opisu objave.

Nakon odmora, Đoković nastavlja pripreme za američku turneju, čiji će vrhunac biti nastup na US Openu.

 

Novak đokovićJadransko MoreCrna GoraSelfieLjetni OdmorFotografije
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