Đoković oduševio fotografijama s Jadranskog mora, evo što je napravio

Novak Đoković ljetni odmor provodi u Crnoj Gori i 'puni baterije' za nastavak sezone, a sada je dospio u centar pozornosti zbog fotografija s fanovima.

Đoković je s obitelji u luksuznom kompleksu Portonovi i gliserom obilazi Bokokotorski zaljev.

Tijekom jednog takvog izleta naletio je na skupinu ljudi koja ga je prepoznala, nakon čega se fotografirao s njima, a snimka je objavljena na društvenim medijima.

"Neki ljudi osvajaju trofeje, a neki osvajaju srca. Novak je uspio u oba slučaja. Hvala ti što si zastao, odvojio trenutak za nas i još jednom pokazao zašto si puno više od najvećeg tenisača svih vremena. Tvoja skromnost, osmijeh i ljudskost vrijede koliko i svi tvoji uspjesi. Ovo nije samo najbolji selfie koji imam. Ovo je uspomena koju ću zauvijek čuvati", stoji u opisu objave.

Nakon odmora, Đoković nastavlja pripreme za američku turneju, čiji će vrhunac biti nastup na US Openu.