Nepobjedivi mladi vaterpolisti: Četvrta pobjeda u nizu osigurala je borbu za medalje

Hrvatska muška vaterpolska reprezentacija do 16 godina nastavlja s impresivnim igrama na domaćem Svjetskom prvenstvu u Zagrebu.

U ključnoj utakmici četvrtog kola, odigranoj 6. kolovoza 2026., izabranici izbornika Brune Sabionija ostvarili su i četvrtu uzastopnu pobjedu, svladavši Nizozemsku. Ovim važnim trijumfom potvrdili su plasman u četvrtfinale, otvarajući si put prema borbi za najsjajnija odličja.

Dominacija protiv Nizozemske

Utakmica protiv Nizozemske bila je pravi test zrelosti za mladu hrvatsku momčad. Neizvjesnost je trajala samo tijekom prve četvrtine, nakon koje je Hrvatska preuzela potpunu kontrolu nad igrom i rezultatom. Discipliniranom obranom i vrlo raznovrsnim napadom, naši su vaterpolisti sustavno gradili prednost koja je na kraju narasla na uvjerljivih 15:7. Ova pobjeda je sjajna demonstracija snage i mentalne čvrstoće generacije od koje se u budućnosti mnogo očekuje. Igranje pred domaćom publikom na natjecanju koje je okupilo rekordnih 36 reprezentacija očito je dodatni vjetar u leđa.

Kapetan Vezilić i raspoloženi napad

Iako je cijela momčad odigrala na iznimno visokoj razini, posebno se istaknuo kapetan i vratar Luko Vezilić. Njegove sjajne obrane u ključnim trenucima lomile su moral suparnika te su mu zasluženo donijele titulu najboljeg igrača utakmice. Dok je Vezilić bio nesavladiv na golu, napad je funkcionirao besprijekorno. U listu strijelaca upisali su se brojni igrači, pokazavši širinu hrvatskog rostera: Bartol Smoje, Vlaho Rajčević, Duje Srzić, Patrik Kundid, Koncul i Tomo Bošnjak, potvrđujući da opasnost prijeti sa svih pozicija.

Put do četvrtfinala bez poraza

Pobjeda nad Nizozemskom samo je kruna dosadašnjeg dijela turnira u kojem Hrvatska ne zna za poraz. Svjetsko prvenstvo otvoreno je furiozno, uvjerljivom pobjedom nad Gruzijom od čak 20:4, u kojoj je s četiri pogotka briljirao Vlaho Rajčević, proglašen i igračem utakmice. Uslijedili su jednako sigurni trijumfi protiv Australije i Malte. U susretu protiv Malte, koji je završio 16:5, istaknuo se Ante Domazet s pet pogodaka, dok je najboljim igračem te utakmice proglašen Deni Sappe. Izbornik Bruno Sabioni savršeno je posložio momčad koja iz utakmice u utakmicu pokazuje sve veću uigranost i samopouzdanje.

S osiguranim četvrtfinalom, mladi vaterpolisti sada se okreću najvažnijem dijelu natjecanja – eliminacijskoj fazi i borbi za medalje. Uspjesi muške reprezentacije, ali i nedavni povijesni rezultat njihovih vršnjakinja koje su osvojile četvrto mjesto na svom Svjetskom prvenstvu, dokaz su da hrvatski vaterpolo ima svijetlu budućnost.

Svjetsko prvenstvo za vaterpoliste do 16 godina u Zagrebu, koje traje do 9. kolovoza, već je pokazalo snagu nove generacije, a domaća publika s nestrpljenjem iščekuje rasplet i s pravom se nada da će zlato ostati kod kuće.