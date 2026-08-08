Mario Tičinović ima novi klub, potpisao je za hrvatskog trećeligaša
Tičinović je prošle sezone igrao za Vukovar
Mario Tičinović (34), nekada velika nada splitskog Hajduka, potpisao je za hrvatskog trećeligaša Uskok iz Klisa.
Tičinović, koji će uskoro napuniti 35 godina, u Uskok stiže kao veliko pojačanje i igrač koji bi im trebao pomoći da ove sezone izbore ulazak u 1. NL, drugi razred hrvatskog nogometa.
Prošle sezone Tičinović je bio član hrvatskog prvoligaša Vukovara 1991, kojega je napustio nakon nesuglasica s trenerom Tomislavom Stipićem.
Karijeru je započeo u Hajduku iz kojega je otišao u danski Nordsjaelland u kojemu je proveo tri sezone.
Nakon toga je igrao za belgijski Lokeren, vratio se u Hajduk na posudbu 2018., pa šest godina (od 2019. do 2025.) bio član mostarskog Zrinjskog prije povratka u Hrvatsku prošle godine.