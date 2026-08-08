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Mario Tičinović ima novi klub, potpisao je za hrvatskog trećeligaša

Mario Tičinović ima novi klub, potpisao je za hrvatskog trećeligaša
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Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Tičinović je prošle sezone igrao za Vukovar

8.8.2026.
19:34
M.G.
Davor Javorovic/PIXSELL
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Mario Tičinović (34), nekada velika nada splitskog Hajduka, potpisao je za hrvatskog trećeligaša Uskok iz Klisa.

Tičinović, koji će uskoro napuniti 35 godina, u Uskok stiže kao veliko pojačanje i igrač koji bi im trebao pomoći da ove sezone izbore ulazak u 1. NL, drugi razred hrvatskog nogometa.

Prošle sezone Tičinović je bio član hrvatskog prvoligaša Vukovara 1991, kojega je napustio nakon nesuglasica s trenerom Tomislavom Stipićem.

Karijeru je započeo u Hajduku iz kojega je otišao u danski Nordsjaelland u kojemu je proveo tri sezone.

Nakon toga je igrao za belgijski Lokeren, vratio se u Hajduk na posudbu 2018., pa šest godina (od 2019. do 2025.) bio član mostarskog Zrinjskog prije povratka u Hrvatsku prošle godine.

Mario Tičinović1. NlHnk Vukovar 1991
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