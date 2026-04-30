Dva bivša igrača Hajduka napustili Vukovar nakon svađe s trenerom

Dva bivša igrača Hajduka, Josip Elez i Mario Tičinović napustili su Vukovar samo mjesec dana prije isteka ugovora i četiri kola prije kraja sezone.

Elez je stigao na početku godine nakon što je pola godine bio bez kluba nakon što je napustio Hajduk. Ipak, nije baš naigrao pod Silvijom Čabrajom, a ništa bolje nije bilo niti pod Tomislavom Stipićem pa je Elez odlučio prije isteka ugovora prekinuti suradnju sa srijemskim prvoligašem, piše Index. Elez je upisao samo pet nastupa za Vukovar.

Mario Tičinović još je prije Eleza napustio Vukovar. Posljednje je minute upisao protiv Dinama 13. travnja, a razlog odlaska iz Vukovara su nesuglasice s trenerom Tomislavom Stipićem. On je do dolaska Stipića bio standardan u redovima Vukovara. Upisao je 24 nastupa u SHNL-u ove sezone i tri puta je asistirao.

Tičinović i Elez u potrazi su za novim klubom, a Vukovar ćemo vjerojatno gledati u drugom razredu hrvatskog nogometa sljedeće sezone jer četiri kola do kraja zaostaju sedam bodova za devetim Osijekom.

POGLEDAJTE VIDEO: Enrique nakon spektakla: 'Trebati će nam minimalno tri pogotka ako želimo proći'