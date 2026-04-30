FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
PRIJE KRAJA UGOVORA

Dva bivša igrača Hajduka napustili Vukovar nakon svađe s trenerom

Dva bivša igrača Hajduka napustili Vukovar nakon svađe s trenerom
×
Foto: Igor Soban/PIXSELL

Vukovar ćemo vjerojatno gledati u drugom razredu hrvatskog nogometa sljedeće sezone

30.4.2026.
10:08
Sportski.net
Igor Soban/PIXSELL
VOYO logo
VOYO logo

Dva bivša igrača Hajduka, Josip Elez i Mario Tičinović napustili su Vukovar samo mjesec dana prije isteka ugovora i četiri kola prije kraja sezone.

Elez je stigao na početku godine nakon što je pola godine bio bez kluba nakon što je napustio Hajduk. Ipak, nije baš naigrao pod Silvijom Čabrajom, a ništa bolje nije bilo niti pod Tomislavom Stipićem pa je Elez odlučio prije isteka ugovora prekinuti suradnju sa srijemskim prvoligašem, piše Index. Elez je upisao samo pet nastupa za Vukovar.

Mario Tičinović još je prije Eleza napustio Vukovar. Posljednje je minute upisao protiv Dinama 13. travnja, a razlog odlaska iz Vukovara su nesuglasice s trenerom Tomislavom Stipićem. On je do dolaska Stipića bio standardan u redovima Vukovara. Upisao je 24 nastupa u SHNL-u ove sezone i tri puta je asistirao.

Tičinović i Elez u potrazi su za novim klubom, a Vukovar ćemo vjerojatno gledati u drugom razredu hrvatskog nogometa sljedeće sezone jer četiri kola do kraja zaostaju sedam bodova za devetim Osijekom.

Hnk Vukovar 1991HnlJosip ElezMario TičinovićTomislav Stipić
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike