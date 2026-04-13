Dinamo lovi nastavak pobjedničkog niza na gostovanju kod fenjeraša

29. kolo SHNL-a 0 Vukovar 1991 : 0 Dinamo

Predviđeni sastavi:

Vukovar: Bulat - Čabrajić, Živković, Čaić, Bosec - Gurlica, Shabani - Banovec, Gonzalez, Butić - Puljić

Dinamo: Nevistić - Goda, McKenna, Dominguez, Galešić - Zajc, Mišić, Stojković - Vidović, Beljo, Bakrar

Uživo

- Utakmica počinje u 18 sati.

Najava

Vukovar i Dinamo na osječkom Gradskom vrtu zatvaraju 29. kolo SHNL-a. Susret je to zadnje i prve momčadi prvenstvene ljestvice pa ne treba niti nagađati da ove dvije ekipe u različitom raspoloženju dočekuju utakmicu.

Vukovar je jednom nogom u drugom razredu jer Osijek je sada na sedam bodova razlike i Vukovaru je potreban čudesni kraj sezone kako bi se nekako spasio od ispadanja. Dinamo, s druge strane, ima sedam bodova prednosti pred Hajdukom i danas će željeti nastaviti pobjednički niz, produžiti ga na deset utakmica u domaćim natjecanjima i vratiti prednost na deset bodova.

Ipak, treba podsjetiti kako je Vukovar kada je posljednju put ugostio Dinamo slavio s 1:0. Doduše, da se utakmica igrala u Vinkovcima i raspoloženje i forma obje momčadi je bila znatno drugačija nego sada.

