GRADSKI VRT /

Dinamo lovi nastavak pobjedničkog niza na gostovanju kod fenjeraša

Dinamo lovi nastavak pobjedničkog niza na gostovanju kod fenjeraša
Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Tijek utakmice pratite UŽIVO na portalu Net.hr

13.4.2026.
16:01
D.F.
David Jerkovic/PIXSELL
29. kolo SHNL-a
13.04.2026.
18:00
0
Vukovar 1991
 
:
0
Dinamo
 

Predviđeni sastavi:

Vukovar: Bulat - Čabrajić, Živković, Čaić, Bosec - Gurlica, Shabani - Banovec, Gonzalez, Butić - Puljić

Dinamo: Nevistić - Goda, McKenna, Dominguez, Galešić - Zajc, Mišić, Stojković - Vidović, Beljo, Bakrar

Uživo

- Utakmica počinje u 18 sati.

Najava

Vukovar i Dinamo na osječkom Gradskom vrtu zatvaraju 29. kolo SHNL-a. Susret je to zadnje i prve momčadi prvenstvene ljestvice pa ne treba niti nagađati da ove dvije ekipe u različitom raspoloženju dočekuju utakmicu.

Vukovar je jednom nogom u drugom razredu jer Osijek je sada na sedam bodova razlike i Vukovaru je potreban čudesni kraj sezone kako bi se nekako spasio od ispadanja. Dinamo, s druge strane, ima sedam bodova prednosti pred Hajdukom i danas će željeti nastaviti pobjednički niz, produžiti ga na deset utakmica u domaćim natjecanjima i vratiti prednost na deset bodova.

Ipak, treba podsjetiti kako je Vukovar kada je posljednju put ugostio Dinamo slavio s 1:0. Doduše, da se utakmica igrala u Vinkovcima i raspoloženje i forma obje momčadi je bila znatno drugačija nego sada. 

DinamoHnk Vukovar 1991HnlUživoGradski Vrt
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima.
