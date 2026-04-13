Hrvati otkrili hoće li Magyar biti bolji od Orbana: 'Tko to donese, bolji je!'

Uvjerljivom pobjedom opozicije predvođene Peterom Magyarom, službeno je završilo 16 godina vladavine Viktora Orbana Mađarskom.

"Hvala vam što vjerujete da se to može učiniti. Hvala vam što vjerujete da možemo promijeniti svoju sudbinu. Hvala vam što vjerujete da mi sami, mađarski narod, pišemo vlastitu povijest. Hvala vam, hvala vam, hvala vam! Danas je mađarski narod rekao da Europi, rekao je da slobodnoj Mađarskoj", naglasio je Magyar.

'Građani ne traže čuda'

A u našoj temi dana pitali smo i vas: Hoće li Magyar bolje voditi Mađarsku od Orbána?

Evo vaših odgovora:

"Za nekoga tko je godinama bio dio sustava koji danas napada, svaki pozitivan sud o njemu zvuči više kao fikcija nego kao realna procjena."

"Narod je tako odlučio! I to uvjerljivo! Svaka promjena je dobro došla. Mađari najbolje znaju zašto su upravo relativno mladom političaru iskazali povjerenje u narednom razdoblju. Samo mu treba dati vremena da počisti nered i poslijedice šesnaestgodišnje vladavine jednog čovjeka!"

"Građani ne traže čuda, nego normalan život, poštenje i sigurnost. Tko to donese – taj je bolji, bez obzira na ime."

"Trebalo je za Mađarsku promjene i nadam se da će super voditi svoju zemlju."

"Neće, nego još gore jer je on samo novi kaput stare stranke."

"Lošije nikako ne može!"

"Baš me briga, svi obećavaju brda i doline dok se ne dočepaju vlasti. Vrijeme će pokazati!"

"Bit će to ista politika, bar prema Hrvatskoj. Što se tiče Europe, tu će biti nekih promjena."

