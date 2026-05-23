FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
SVI SU IH TRAŽILI /

Sretan završetak velike potrage kod Bjelovara: Pronađene dvije maloljetnice (13) žive su i zdrave

Sretan završetak velike potrage kod Bjelovara: Pronađene dvije maloljetnice (13) žive su i zdrave
×
Foto: RTL Danas - ilustracija

U opsežnu akciju uključio se velik broj ljudi – uz policijske službenike, na teren su izašli pripadnici HGSS-a, mještani i lovci koji su zajedničkim snagama pretraživali područje.

23.5.2026.
18:42
danas.hr
RTL Danas - ilustracija
VOYO logo
VOYO logo

Velika potraga za dvjema maloljetnim osobama koje su u subotu nestale na bjelovarskom području završila je sretnim ishodom. Nakon višesatne potrage, djevojčice su pronađene žive i zdrave.

Kako je potvrđeno, nestanak je zabilježen u naselju Patkovac, a potraga je pokrenuta nakon što su maloljetnice nestale nešto iza 12 sati. U opsežnu akciju uključio se velik broj ljudi – uz policijske službenike, na teren su izašli pripadnici HGSS-a, mještani i lovci koji su zajedničkim snagama pretraživali područje.

Pprijava nestanka zaprimljena je u 14.05 sati, a potraga je trajala tijekom poslijepodneva.

Dobre vijesti stigle su malo prije 18 sati, kada su nestale osobe pronađene. Policija je za portal Klikni.hr potvrdila da su maloljetnice pronađene žive i zdrave.

Portal Mojportal neslužbeno doznaje da se radilo o dvjema 13-godišnjakinjama.

PotragaHgssMaloljetniceBjelovar
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike