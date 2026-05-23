Sretan završetak velike potrage kod Bjelovara: Pronađene dvije maloljetnice (13) žive su i zdrave

Velika potraga za dvjema maloljetnim osobama koje su u subotu nestale na bjelovarskom području završila je sretnim ishodom. Nakon višesatne potrage, djevojčice su pronađene žive i zdrave.

Kako je potvrđeno, nestanak je zabilježen u naselju Patkovac, a potraga je pokrenuta nakon što su maloljetnice nestale nešto iza 12 sati. U opsežnu akciju uključio se velik broj ljudi – uz policijske službenike, na teren su izašli pripadnici HGSS-a, mještani i lovci koji su zajedničkim snagama pretraživali područje.

Pprijava nestanka zaprimljena je u 14.05 sati, a potraga je trajala tijekom poslijepodneva.

Dobre vijesti stigle su malo prije 18 sati, kada su nestale osobe pronađene. Policija je za portal Klikni.hr potvrdila da su maloljetnice pronađene žive i zdrave.

Portal Mojportal neslužbeno doznaje da se radilo o dvjema 13-godišnjakinjama.