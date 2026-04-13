Sustav Porezne uprave će biti privremeno nedostupan: Objavljeni detalji

Sustav Porezne uprave bit će privremeno nedustupan građanima i poduzetnicima od ovog četvrtka od 16 sati pa sve do ponedjeljka, 27. travnja 2026. godine do 8 sati ujutro, izvijestili su u ponedjeljak iz Porezne uprave. Zbog toga, kako navode, rokovi za predaju obrazaca koji dospijevaju 30. travnja bit će produljeni do 8. svibnja 2026. godine.

Porezna uprava, naime, provodi projekt digitalne transformacije radi izgradnje novog informacijskog sustava i unaprjeđenja elektroničkih usluga prema zahtjevima suvremenog digitalnog poslovanja. Zbog planiranih radova najavljuju privremenu nedostupnost funkcionalnosti, elektroničkih usluga i servisa Porezne uprave.

Tako će u razdoblju od četvrtka od 16 sati do ponedjeljka, 27. travnja 2026. do 8 sati biti nedostupne funkcionalnosti podnošenja SNU zahtjeva; u razdoblju od utorka, 21. travnja od 16 sati do ponedjeljka, 27. travnja 2026. do 8 sati funkcionalnosti predaje i provjere JOPPD obrazaca, a u vremenu od petka, 24. travnja od 16 sati do ponedjeljka, 27. travnja do 8 sati, elektroničke usluge i servisi Porezne uprave za građane i poduzetnike. Riječ je o planiranoj nedostupnosti nužnoj za provedbu projekta koja nije povezana s Fiskalizacijom 2.0, ističu iz PU.

