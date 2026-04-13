Nijemci strahuju od suca: Bayernu dvaput završio sezonu, a Reala okrunio europskim prvakom

Slavko Vinčić u srijedu će 'odigrati' svoju devetu utakmicu Lige prvaka ove sezone i bit će to zasigurno njegova najveća u dosadašnjoj sezoni.

Ovaj 46-godišnji Slovenac, koji će ovog ljeta biti i među sucima Svjetskog prvenstva, sudit će uzvratnu utakmicu četvrtfinala između Bayerna i Reala, a gledajući njihove prethodne susrete, ovo nisu nužno dobre vijesti za njemačke rekordne prvake. Münchenska momčad ima nekoliko neugodnih sjećanja na susrete sa sucem.

Vinčić je osigurao Bayernovo ispadanje iz četvrtfinala Lige prvaka nakon 1-1 protiv Villarreala u travnju 2022. godine. Bilo je jednako nedovoljno kao i neriješeno 2-2 protiv Intera prije gotovo točno godinu dana, a Vinčić je u oba slučaja pružio zavidnu izvedbu.

Sveukupno, Bayern München je pod vodstvom ovog poduzetnika ostvario samo dvije pobjede u pet nastupa u Ligi prvaka, uključujući pobjedu od 2-0 nad Bayer Leverkusenom u uzvratnoj utakmici osmine finala sezone 2024./25., u kojoj je poništio rani penal. Vinčić je također nadgledao Bayernov poraz od 1-4 od Barcelone u listopadu 2024. godine.

Real Madrid je, s druge strane, pobijedio u tri od četiri utakmice koje je sudio slovenski sudac. To uključuje pobjedu od 1-0 protiv Juventusa u trećem kolu ligaške sezone i uzvratnu utakmicu nokaut runde doigravanja protiv Benfice iz Lisabona (2-1).

Vinčićev prvi susret s Real Madridom bio je njegov vrhunac Lige prvaka do sada: finale sezone 2023./24., koje je Real pobijedio 2-0 protiv Borussije Dortmund.

Viničć je, dakle, svakako ostao u boljem sjećanju Realu, no budući da su Bavarci iz Madrida donijeli prednost od 2-1, remi bi im ovaj put bio dovoljan za plasman u polufinale.

