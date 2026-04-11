BAYERN POBJEGAO /

Bolan poraz za Niku Kovača: Naslov Borussije je sada samo teorija

Bolan poraz za Niku Kovača: Naslov Borussije je sada samo teorija
Foto: René Nijhuis/Alamy/Profimedia

Eintracht je u gostima pobijedio Wolfsburg 2:1, a Lovro Majer je igrao za domaćine od 46. minute

11.4.2026.
17:46
Hina
Nogometaši Bayer Leverkusena pobijedili su na gostujućem terenu Borussiju Dortmund 1-0, u utakmici 29. kola njemačke Bundeslige i probili se na peto mjesto.

Pobjednički gol postigao je Robert Andrich u 42. minuti. Bayer je peti s 52 boda, a Borussia Nike Kovača je na drugom mjestu sa 64 boda, devet bodova zaostatka i utakmicu prednosti pred prvoplasiranim Bayern Münchenom.

Bolan poraz za Niku Kovača: Naslov Borussije je sada samo teorija
Foto: Max Maiwald/DeFodi Images/Profimedia

Nogometaši Leipziga pobijedili su kod kuće Borussiju Mönchengladbach 1-0. Odlučujući gol postigao je Yan Diomande u 81. minuti. Leipzig je treći s 56 bodova, a Borussia Mönchengladbach je na 13. mjestu s 30 bodova.

"Fenjeraš" Heidenheim je kod kuće pobijedio Union Berlin 3-1, a Josip Juranović je ostao na klupi Uniona.  

Eintracht je u gostima pobijedio Wolfsburg 2-1,a Lovro Majer je igrao za domaćine od 46. minute.

POGLEDAJTE VIDEO: Garcia: 'Obožavam kad moji igrači izlaze na teren s apetitom'

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
