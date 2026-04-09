CRNO ŽUTI SVIJET /

Borussia Dortmund otkrila kakva budućnost čeka Niku Kovača

Borussia Dortmund otkrila kakva budućnost čeka Niku Kovača
Foto: Harry Langer/DeFodi Images/Profimedia

Kovač je Borussiju (D) preuzeo u siječnju prošle godine čime mu je postala četvrta momčad koju trenira u Bundesligi

9.4.2026.
17:21
Hina
Harry Langer/DeFodi Images/Profimedia
Niko Kovač, 54-godišnji hrvatski strateg, trenirat će nogometaše dortmundske Borussije i iduće sezone, rekao je Lars Ricken, nekada slavni igrač ovog kluba, a danas sportski direktor Borussije (D).

„Dvojbe ne postoje, Niko Kovač ostaje naš trener i iduće sezone. To je i klupska odluka“, rekao je Ricken, a prenose brojni njemački mediji.

„Kovač je napravio puno dobrih stvari otkako je došao kod nas. Nikako ne smijemo zaboraviti prošlu sezonu kada nas je doveo do Lige prvaka. Osjetili bi velike posljedice da nismo ostvarili taj cilj. Nakon toga je učvrstio momčad i smjestio nas na sigurno drugo mjesto bundesligaške ljestvice“, dodao je Ricken.

Šest kola prije kraja Bundeslige Borussia (D) je druga i ima devet bodova manje od vodećeg Bayerna, ali i čak 11 više od Leipziga koji je na trećem mjestu. Ove je sezone u Ligi prvaka poražena u dvije utakmice od Atalante, u razigravanju za osminu finala.

Kovač je Borussiju (D) preuzeo u siječnju prošle godine čime mu je postala četvrta momčad koju trenira u Bundesligi. Ranije je bio trener Eintrachta, Bayerna i Wolfsburga.

