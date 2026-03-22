Niko Kovač ostao bez sportskog direktora: Borussia smijenila legendu kluba
Kehl je legenda Borussije s 362 nastupa za klub, no u posljednje vrijeme tenzije između njega i trenera Nike Kovača bile su sve veće
Nakon što je Borussia Dortmund jučer stigla do pobjede protiv HSV-a (3-2), danas je smijenjen sportski direktor Sebastian Kehl.
Kehl je legenda Borussije s 362 nastupa za klub, no u posljednje vrijeme tenzije između njega i trenera Nike Kovača bile su sve veće. To je presudilo njegovoj smjeni, a ako je vjerovati njemačkim medijima, Kehla bi trebao zamijeniti Markus Krösche, sportski direktor Eintrachta iz Frankfurta.
"Borussia Dortmund i sportski direktor Sebastian Kehl zajednički su se dogovorili o završetku suradnje. Zahvaljujemo Sebastijanu na njegovom zalaganju, identifikaciji s klubom i postignutim uspjesima te mu želimo sve najbolje u budućnosti!," napisali su iz Dortmunda.
ℹ️ Borussia Dortmund und Sportdirektor Sebastian Kehl haben sich gemeinsam auf das Ende der Zusammenarbeit verständigt.— Borussia Dortmund (@BVB) March 22, 2026
Wir bedanken uns für Sebastians Einsatz, seine Identifikation und seine Erfolge und wünschen ihm für seine Zukunft alles Gute!
