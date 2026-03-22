VEĆ IMAJU I ZAMJENU

Niko Kovač ostao bez sportskog direktora: Borussia smijenila legendu kluba

Foto: Weis/TEAM2sportphoto/imago sportfotodienst/Profimedia

Kehl je legenda Borussije s 362 nastupa za klub, no u posljednje vrijeme tenzije između njega i trenera Nike Kovača bile su sve veće

22.3.2026.
13:10
Sportski.net
Nakon što je Borussia Dortmund jučer stigla do pobjede protiv HSV-a (3-2), danas je smijenjen sportski direktor Sebastian Kehl.

Kehl je legenda Borussije s 362 nastupa za klub, no u posljednje vrijeme tenzije između njega i trenera Nike Kovača bile su sve veće. To je presudilo njegovoj smjeni, a ako je vjerovati njemačkim medijima, Kehla bi trebao zamijeniti Markus Krösche, sportski direktor Eintrachta iz Frankfurta.

"Borussia Dortmund i sportski direktor Sebastian Kehl zajednički su se dogovorili o završetku suradnje. Zahvaljujemo Sebastijanu na njegovom zalaganju, identifikaciji s klubom i postignutim uspjesima te mu želimo sve najbolje u budućnosti!," napisali su iz Dortmunda.

POGLEDAJTE VIDEO: Gol u zadnjoj sekundi ostavio Hrvatsku bez trijumfa!

Niko KovačSebastian KehlBorussia DortmundBundesliga
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
