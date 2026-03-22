Niko Kovač ostao bez sportskog direktora: Borussia smijenila legendu kluba

Nakon što je Borussia Dortmund jučer stigla do pobjede protiv HSV-a (3-2), danas je smijenjen sportski direktor Sebastian Kehl.

Kehl je legenda Borussije s 362 nastupa za klub, no u posljednje vrijeme tenzije između njega i trenera Nike Kovača bile su sve veće. To je presudilo njegovoj smjeni, a ako je vjerovati njemačkim medijima, Kehla bi trebao zamijeniti Markus Krösche, sportski direktor Eintrachta iz Frankfurta.

"Borussia Dortmund i sportski direktor Sebastian Kehl zajednički su se dogovorili o završetku suradnje. Zahvaljujemo Sebastijanu na njegovom zalaganju, identifikaciji s klubom i postignutim uspjesima te mu želimo sve najbolje u budućnosti!," napisali su iz Dortmunda.

ℹ️ Borussia Dortmund und Sportdirektor Sebastian Kehl haben sich gemeinsam auf das Ende der Zusammenarbeit verständigt.



Wir bedanken uns für Sebastians Einsatz, seine Identifikation und seine Erfolge und wünschen ihm für seine Zukunft alles Gute!



