Kovač otkrio tajnu velikog preokreta: 'Naravno, volio bih da sam to vidio od prve minute'

Borussia Dortmund je jučer u sklopu 27. kola učinila nemoguće i preokrenula zaostatak od dva gola na poluvremenu.

Momčad koju vodi Niko Kovač na domaćem je terenu pobijedila HSV s 3-2 pogotkom Bensebainija, iako na poluvremenu ništa nije izgledalo obećavajuće. Gosti su nakon prvih 45 minuta vodili 2-0 zahvaljujući pogocima Otelea u 19. minuti i Sambija Lokongea u 38. minuti. Borussia je u završnici prvog dijela imala priliku smanjiti zaostatak, ali je Felix Nmecha promašio jedanaesterac.

U nastavku su "Žuto-crni“ ipak preokrenuli rezultat, a kako je do toga došlo objasnio je Kovač:

“Bio sam jasan. Nije to bila nimalo dobra predstava. Mislim da ne možete nikoga izdvojiti ili reći da je jedan igrač bio malo bolji od drugog,” komentirao je hrvatski strateg, prenosi SportKlub.

“Ako zaostajete 0:2 i pobijedite 3-2, na kraju ste napravili puno stvari kako treba. Ali naravno, to bih volio vidjeti od prve minute,” zaključio je Kovač.

