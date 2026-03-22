ZABIO I MUSA

Dalić na sto muka: Nakon što se požalio na napadače sada su svi u isto vrijeme u formi

Dalić na sto muka: Nakon što se požalio na napadače sada su svi u isto vrijeme u formi
Foto: Omar Vega/Getty images/Profimedia

Na pretpozivu su se našli Beljo, Kovačević, Ivanović i Petković, a mjesta ima samo za jednog. Koga? To ćemo još vidjeti

22.3.2026.
10:45
Sportski.net
Omar Vega/Getty images/Profimedia
"Misli svatko da je meni lako“ stihovi su pjesme Zlatka Pejakovića, ali mogli bi se primijeniti i na situaciju u kojoj se trenutno nalazi izbornik Hrvatske nogometne reprezentacije, Zlatko Dalić.

Nakon što se prije nekoliko mjeseci požalio da Hrvatska nema napadača, čini se da je proradio inat kod naših igrača, zbog kojeg bi Dalić mogao „zažaliti“ tu izjavu. Naime, jučer su čak tri hrvatska igrača iz kruga reprezentacije zabili golove. Nakon drugog hat-tricka Belja u nizu i novog pogotka Ante Budimira, pogodak je postigao i Petar Musa.

Musa je zabio pobjednički gol u velikoj golijadi i doveo Dallas do pobjede 4-3 nad Houston Dynamom u derbiju, čime je potvrdio odličnu formu. Dvadesetosmogodišnji napadač ove je sezone već postigao šest pogodaka u pet utakmica, čime je postao drugi najbolji strijelac MLS-a.

Tako Hrvatska u velikoj formi ima čak tri napadača, a ne treba zaboraviti ni Igora Matanovića i druge koji su također u širokom krugu reprezentacije i igraju važnu ulogu u svojim klubovima. Izborniku zasigurno neće biti lako odlučiti tko će ići na Svjetsko prvenstvo, ali ni tko će biti pozvan na pripreme.

Na pretpozivu su se našli Beljo, Kovačević, Ivanović i Petković, a mjesta ima samo za jednog. Koga? To ćemo još vidjeti.

 

Zlatko DalićHrvatska Nogometna ReprezentacijaPetar MusaDion Drena BeljoAnte Budimir
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima.
