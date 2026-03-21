ŠTO SE DOGODILO?

Beljo je napravio nešto što nitko nikada nije, a onda je uslijedio kaos u svlačionici

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Dinamo je nastavio pobjednički niz, upisao šestu uzastopnu pobjedu u prvenstvu te se ponovno odvojio na +10 ispred Hajduka.

21.3.2026.
20:07
Sportski.net
GNK Dinamo Zagreb upisao je uvjerljivu pobjedu 5:0 protiv Lokomotive u 27. kolu SuperSport HNL-a, čime je stigao do najvećeg prvenstvenog trijumfa ove sezone. Glavni protagonisti susreta bili su Dion Drena Beljo, koji je postigao hat-trick, te Luka Stojković s dva pogotka.

Beljo je pritom ispisao povijest natjecanja, prvi je igrač koji je upisao hat-trick u dvije uzastopne ligaške utakmice. Ovom partijom dodatno je učvrstio status vodećeg strijelca prvenstva s 20 pogodaka, dok najbliži pratitelji imaju po 11.

Lokomotiva je susret završila s igračem manje nakon što je Jukić isključen pred kraj prvog dijela. Dinamo je nastavio pobjednički niz, upisao šestu uzastopnu pobjedu u prvenstvu te se ponovno odvojio na +10 ispred Hajduka. Lokomotiva ostaje sedma na ljestvici.

Na klupskim stranicama osvanuo je i video u kojem igrači slave s Beljom u svlačionici, na kraju videa se čuje: 'Bravo, Beljo!'

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

