Beljo je napravio nešto što nitko nikada nije, a onda je uslijedio kaos u svlačionici

GNK Dinamo Zagreb upisao je uvjerljivu pobjedu 5:0 protiv Lokomotive u 27. kolu SuperSport HNL-a, čime je stigao do najvećeg prvenstvenog trijumfa ove sezone. Glavni protagonisti susreta bili su Dion Drena Beljo, koji je postigao hat-trick, te Luka Stojković s dva pogotka.

Beljo je pritom ispisao povijest natjecanja, prvi je igrač koji je upisao hat-trick u dvije uzastopne ligaške utakmice. Ovom partijom dodatno je učvrstio status vodećeg strijelca prvenstva s 20 pogodaka, dok najbliži pratitelji imaju po 11.

Lokomotiva je susret završila s igračem manje nakon što je Jukić isključen pred kraj prvog dijela. Dinamo je nastavio pobjednički niz, upisao šestu uzastopnu pobjedu u prvenstvu te se ponovno odvojio na +10 ispred Hajduka. Lokomotiva ostaje sedma na ljestvici.

Na klupskim stranicama osvanuo je i video u kojem igrači slave s Beljom u svlačionici, na kraju videa se čuje: 'Bravo, Beljo!'

