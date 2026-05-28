Lipanj na Bundeku donosi pregršt zabave: Od stand-up nastupa, koncerata do Catan turnira
Od četvrtka, 28. svibnja, Bundek ponovno postaje jedna od omiljenih zagrebačkih ljetnih lokacija
Pop Up by the Lake ove godine slavi jubilarnih 10 godina ljetnih večeri uz jezero i vraća se s još bogatijim programom, novim sadržajima i prepoznatljivom atmosferom koja već desetljeće okuplja ljubitelje glazbe, filma, druženja i opuštenih večeri na otvorenom.
Sve do kraja lipnja posjetitelje očekuje raznovrstan program pod krošnjama Bundeka, uz zalaske sunca, glazbu, kreativne sadržaje i atmosferu zbog koje se na Pop Up uvijek ostane duže nego što je bilo planirano.
Ovogodišnje izdanje donosi spoj glazbenih večeri, kreativnih radionica, opuštenih druženja i sadržaja za sve generacije.
Tijekom tjedna održavat će se brojne radionice i aktivnosti poput popularnih Hortique radionica, kreativnih i lifestyle sadržaja, yoga programa te različitih evening concept evenata uz jezero.
Velika novost ove godine su gostovanja nekih od najpopularnijih zagrebačkih muzeja koji će vikendima donositi svoje interaktivne instalacije i iskustva direktno na Bundek.
Posjetitelje očekuju sadržaji iz HaHaHousea, Lost Talesa, Muzeja iluzija i Selfie & Memories muzeja. Novo poglavlje ovogodišnjeg Pop Upa donosi i suradnja s ekipom iz Clica koja svakog ponedjeljka organizira različite društvene evente i aktivnosti poput game nightova, speed friendinga, social mixera i Catan večeri, stvarajući mjesto za nova poznanstva i ljetna druženja uz jezero.
Poseban dio programa rezerviran je za stand-up nastupe i filmske projekcije na otvorenom.
U sklopu Pop Up Comedy Tuesdays programa publiku očekuju nastupi domaćih komičara poput Aleksa Curaća Šarića, Josipa Gotovca i Saše Turkovića, kao i English Comedy Night večer u suradnji sa Zagreb English Comedy ekipom.
Film Festival powered by Blanc 1664 i ove godine donosi projekcije pod otvorenim nebom uz jezero, a publiku očekuju naslovi poput F1, Springsteen, Hoopers, Superman, Ton i kultne Casablance, dok je 17. lipnja rezerviran i za zajedničko gledanje hrvatske utakmice pod otvorenim nebom.
Uz koktele, glazbu, street food, radionice, druženja i večeri pod zvijezdama, Pop Up by the Lake i ove godine potvrđuje zašto je već deset godina jedno od najdražih mjesta zagrebačkog ljeta.