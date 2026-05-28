Lipanj na Bundeku donosi pregršt zabave: Od stand-up nastupa, koncerata do Catan turnira

Pop Up by the Lake ove godine slavi jubilarnih 10 godina ljetnih večeri uz jezero i vraća se s još bogatijim programom, novim sadržajima i prepoznatljivom atmosferom koja već desetljeće okuplja ljubitelje glazbe, filma, druženja i opuštenih večeri na otvorenom.

Sve do kraja lipnja posjetitelje očekuje raznovrstan program pod krošnjama Bundeka, uz zalaske sunca, glazbu, kreativne sadržaje i atmosferu zbog koje se na Pop Up uvijek ostane duže nego što je bilo planirano.

Ovogodišnje izdanje donosi spoj glazbenih večeri, kreativnih radionica, opuštenih druženja i sadržaja za sve generacije.

Tijekom tjedna održavat će se brojne radionice i aktivnosti poput popularnih Hortique radionica, kreativnih i lifestyle sadržaja, yoga programa te različitih evening concept evenata uz jezero.

Velika novost ove godine su gostovanja nekih od najpopularnijih zagrebačkih muzeja koji će vikendima donositi svoje interaktivne instalacije i iskustva direktno na Bundek.

Posjetitelje očekuju sadržaji iz HaHaHousea, Lost Talesa, Muzeja iluzija i Selfie & Memories muzeja. Novo poglavlje ovogodišnjeg Pop Upa donosi i suradnja s ekipom iz Clica koja svakog ponedjeljka organizira različite društvene evente i aktivnosti poput game nightova, speed friendinga, social mixera i Catan večeri, stvarajući mjesto za nova poznanstva i ljetna druženja uz jezero.

Poseban dio programa rezerviran je za stand-up nastupe i filmske projekcije na otvorenom.

U sklopu Pop Up Comedy Tuesdays programa publiku očekuju nastupi domaćih komičara poput Aleksa Curaća Šarića, Josipa Gotovca i Saše Turkovića, kao i English Comedy Night večer u suradnji sa Zagreb English Comedy ekipom.

Film Festival powered by Blanc 1664 i ove godine donosi projekcije pod otvorenim nebom uz jezero, a publiku očekuju naslovi poput F1, Springsteen, Hoopers, Superman, Ton i kultne Casablance, dok je 17. lipnja rezerviran i za zajedničko gledanje hrvatske utakmice pod otvorenim nebom.

Uz koktele, glazbu, street food, radionice, druženja i večeri pod zvijezdama, Pop Up by the Lake i ove godine potvrđuje zašto je već deset godina jedno od najdražih mjesta zagrebačkog ljeta.