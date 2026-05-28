Englezi se boje da će ih Hrvatska špijunirati, imaju posebno oružje za obranu

Engleska nogometna reprezentacija, koju na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu očekuje dvoboj s Hrvatskom, u strahu od špijuniranja odlučila je maksimalno zaštititi svoj kamp u Kansas Cityju "hunter-catcher" sustavom za presretanje letjelica.

Englezi su se na taj potez odlučili nakon skandala u nogometu u svojoj zemlji, kada je Southampton izbačen iz finala doigravanja za ulazak u Premier ligu zbog ilegalnog nadziranja treninga svojih protivnika.

Utvrda usred Kansas Cityja

Engleska reprezentacija bit će smještena u trening centru Swope Soccer Village u Kansas Cityju. Taj centar, dom akademije lokalnog kluba, prilično je otvoren i izložen pogledima, zbog čega je savez naložio podizanje zaštitnih ograda i angažiranje dodatnog osiguranja.

Izbornik Thomas Tuchel potvrdio je da su zabrinut:

"Pobrinut ćemo se za to. Ključno je da, kada pripremate taktiku i uvježbavate prekide dan prije utakmice, protivnik to ne sazna. Pokušat ćemo biti što je moguće privatniji", izjavio je Tuchel.

Lovci na dronove i ometači signala

Kako bi osigurali potpunu privatnost, Englezi će koristiti naprednu tehnologiju. Policajci koji čuvaju kamp bit će opremljeni uređajima za ometanje signala, dok će specijalni timovi "lovaca na dronove" biti zaduženi za presretanje i neutralizaciju svih neidentificiranih letjelica u blizini terena. Cilj je stvoriti sigurnu zonu u kojoj Tuchel i njegovi igrači mogu nesmetano raditi na taktici za ključne dvoboje, uključujući i onaj prvi u skupini protiv Hrvatske, koji se igra u Dallasu 17. lipnja.

