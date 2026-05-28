Neymar izazvao paniku u Brazilu: Cijela država strepi, evo što se događa

Neymar (34), legendarni brazilski napadač koji je dobio poziv za ovogodišnje Svjetsko prvenstvo, izazvao je paniku u domovini nakon što se proširila vijest da je njegova ozljeda puno ozbiljnija no što se mislilo.

Prošloga tjedna Neymar je zadobio ozljedu lista, za koju se prvo mislilo da nije pretjerano ozbiljna, no navodno će liječenje biti zahjevnije no što se pretpostavljalo.

Brazilski mediji javljaju da je situacija toliko ozbiljna da je klinika u kojoj se podvrgnuo pregledima bila zatvorena zbog njegove privatnosti i straha od curenja informacija.

Neymar je, podsjetimo, zbog ozljede lista propustio posljednjih nekoliko utakmica za svoj klub Santos i gotovo sigurno neće nastupiti u nedjeljnoj prijateljskoj utakmici protiv Paname, kojom će se "Selecao" oprostiti od svojih navijača na stadionu Maracana u Riju prije odlaska u Sjedinjene Države.

Njegov posljednji nastup za reprezentaciju je bio prije dvije i pol godine, kad je u dvoboju s Urugvajem zadobio puknuće križnog ligamenta. U 128 utakmica za Brazil postigao je 79 pogodaka.