NIJE DOBRO

Neymar izazvao paniku u Brazilu: Cijela država strepi, evo što se događa
Foto: NELSON ALMEIDA/AFP/Profimedia

Neymarov posljednji nastup za brazilsku reprezentaciju bio je prije dvije i pol godine

28.5.2026.
11:11
Maj Gašparac
Neymar (34), legendarni brazilski napadač koji je dobio poziv za ovogodišnje Svjetsko prvenstvo, izazvao je paniku u domovini nakon što se proširila vijest da je njegova ozljeda puno ozbiljnija no što se mislilo.

Prošloga tjedna Neymar je zadobio ozljedu lista, za koju se prvo mislilo da nije pretjerano ozbiljna, no navodno će liječenje biti zahjevnije no što se pretpostavljalo.

Brazilski mediji javljaju da je situacija toliko ozbiljna da je klinika u kojoj se podvrgnuo pregledima bila zatvorena zbog njegove privatnosti i straha od curenja informacija.

Neymar je, podsjetimo, zbog ozljede lista propustio posljednjih nekoliko utakmica za svoj klub Santos i gotovo sigurno neće nastupiti u nedjeljnoj prijateljskoj utakmici protiv Paname, kojom će se "Selecao" oprostiti od svojih navijača na stadionu Maracana u Riju prije odlaska u Sjedinjene Države.

Njegov posljednji nastup za reprezentaciju je bio prije dvije i pol godine, kad je u dvoboju s Urugvajem zadobio puknuće križnog ligamenta. U 128 utakmica za Brazil postigao je 79 pogodaka.

NeymarBrazilSvjetsko Prvenstvo 2026.Ozljeda
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
