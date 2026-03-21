ANTE GIGANTE /

Dalić zadovoljno trlja ruke! Nakon Belje, i Budimir zatresao mrežu u Španjolskoj
Foto: Ricardo Larreina/Shutterstock Editorial/Profimedia

21.3.2026.
21:27
Hina
Hrvatski reprezentativac Ante Budimir postigao je u 80. minuti pogodak kojim je Osasuna na svom stadionu u Pamploni pobijedila Gironu s 1-0 u utakmici 29. kola španjolskog nogometnog prvenstva.

U 80. minuti je Kike Baraja uputio oštar ubačaj na peterac s lijeve strane, a Budimir se između dvojice gostujućih braniča izborio za toliko prostora koliko mu je bilo potrebno za trzaj glavom i pogodak u malu mrežu uz suprotnu vratnicu.

Bio je to njegov 87. pogodak u dresu Osasune, a 14. u ovoj sezoni španjolske La Lige.

Osasuna je desetom pobjedom u sezoni došla do 37 bodova i popela se na deveto mjesto. Girona je s 34 boda na 12. poziciji.

U derbiju začelja Levante je s uvjerljivih 4-0 svladao Oviedo. Levante je s 26 bodova i dalje na predzadnjem mjestu, ali sada ima pet bodova više od Ovieda koji je sve bliže povratku među drugoligaše.

Vodeća Barcelona ima 70 bodova, četiri više od drugoplasiranog Real Madrida.

Ante BudimirHrvatska Nogometna ReprezentacijaOsasuna
