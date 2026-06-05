Zbog gola više izbacili su Hrvatsku, a sada im slijedi finale s Italijom: Evo gdje gledati

Europsko prvenstvo za nogometaše do 17 godina u Estoniji stiglo je do vrhunca. U velikom finalu na stadionu Lilleküla u Tallinnu u nedjelju, 7. lipnja u 19 sati, za naslov prvaka borit će se Belgija i Italija.

Belgijski put do povijesnog finala bio je dramatičan i neizvjestan. "Crveni vragovi" su natjecanje u Estoniji otvorili sjajnom pobjedom od 2:0 protiv Hrvatske, no već u idućem kolu uslijedio je poraz od Španjolske (0:1), što je zakompliciralo situaciju. Uoči zadnjeg kola skupine A stvorio se nevjerojatan krug gdje su tri reprezentacije mogle završiti s istim brojem bodova. Pobjedom nad domaćom Estonijom od 1:0, Belgija je osigurala prolazak, a zahvaljujući najboljem omjeru u međusobnim susretima s Hrvatskom i Španjolskom, osvojila je i prvo mjesto u skupini.

Vrhunac njihove dosadašnje kampanje dogodio se u polufinalu protiv favorizirane Francuske. U taktički besprijekornoj utakmici slavili su s 2:1 i tako ostvarili najveći uspjeh generacije. Njihova igra temelji se na discipliniranoj obrani i ubojitim kontranapadima, a činjenica da u finale ulaze bez problema s ozljedama daje im razloga za optimizam.

S druge strane, Italija u finale ulazi kao jedina neporažena momčad na turniru. "Azzurri" su od početka natjecanja demonstrirali silu i potvrdili status jednog od glavnih favorita. U skupini B suvereno su osvojili prvo mjesto pobjedama protiv Francuske (1:0) i Crne Gore (3:0), uz jedan remi koji im je bio dovoljan za prolazak. Njihov pravi test karaktera dogodio se u polufinalu, gdje su se suočili s vječnim rivalom, Španjolskom.

Bio je to pravi triler koji je nakon devedeset minuta igre završio rezultatom 1:1. Odluka o putniku u finale pala je tek nakon izvođenja jedanaesteraca, gdje su Talijani pokazali više mirnoće i preciznosti te slavili s 4:2. Njihova igra odiše taktičkom zrelošću, a neporaženi niz koji traje kroz cijelo prvenstvo ulijeva im ogromno samopouzdanje. Ipak, izbornik bi mogao imati manjih briga oko sastava jer je nastup Nicholasa Bonfantija upitan zbog ozljede.

Sve je spremno za spektakl u glavnom gradu Estonije. Hoće li Belgija ispisati najljepšu stranicu svoje nogometne povijesti u mlađim uzrastima i prekinuti neugodnu tradiciju, ili će neporažena Italija potvrditi status favorita i podići pobjednički pehar? Odgovor ćemo saznati u nedjelju navečer. Za sve ljubitelje nogometa u Hrvatskoj, prijenos finalne utakmice bit će dostupan uživo putem platforme Voyo.