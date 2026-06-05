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Kaos nakon ispraćaja reprezentacije! Najveća zvijezda izazvala skandal: 'On je cmizdravac'

Kaos nakon ispraćaja reprezentacije! Najveća zvijezda izazvala skandal: 'On je cmizdravac'
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Foto: Leonardo Fernandez/Getty images/Profimedia

Vrhunac kontroverze bio je trenutak koji se munjevito proširio internetom

5.6.2026.
10:59
Antonela Ištvan
Leonardo Fernandez/Getty images/Profimedia
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Ispraćaj kolumbijske nogometne reprezentacije na Svjetsko prvenstvo trebao je biti svečani čin nacionalnog ponosa, no pretvorio se u prvorazredni skandal koji je podijelio naciju. U središtu oluje našao se kapetan James Rodríguez zbog navodnog čina nepoštovanja prema kćeri predsjednika Gustava Petra, što je pokrenulo lavinu rasprava o politici, sportu i temeljnoj pristojnosti.

Ceremonija, organizirana u zadnji čas i zatvorena za medije u vojnoj bazi Catam, od početka je bila obavijena čudnom atmosferom. Predsjednik Petro predao je igračima nacionalnu zastavu i tradicionalne 'vueltiao' šešire, no reakcija nogometaša bila je daleko od oduševljenja. Na snimkama i fotografijama koje su procurile u javnost, većina igrača, uključujući najveće zvijezde, djelovala je izrazito ozbiljno, gotovo mrzovoljno.

Čudna atmosfera

Osmjesi su bili rijetkost, a govor tijela odavao je duboku nelagodu. Upečatljiv je bio trenutak službenog fotografiranja: dok je predsjednik Petro ponosno držao zastavu s Luisom Díazom i drugima u prvom planu, kapetan James Rodríguez pozicionirao se u zadnji red. Oštar kontrast uslijedio je samo nekoliko minuta kasnije. Fotografije s ukrcavanja na let za SAD prikazuju potpuno drugačiju sliku – nasmijane i opuštene sportaše, čime su potaknute špekulacije o uzrocima napetosti tijekom službenog dijela.

 

 

Vrhunac kontroverze bio je trenutak koji se munjevito proširio internetom. Prema snimkama, Antonella Petro, najmlađa kći predsjednika, prišla je Jamesu Rodríguezu kako bi ga pozdravila i zamolila za zajedničku fotografiju. Međutim, bivši igrač Real Madrida, umjesto da joj udovolji, samo je nastavio pozdravljati druge ljude na pozornici. Mnogi su taj potez protumačili kao jasan znak ignoriranja i nepoštovanja prema maloljetnici.

Društvena mreža X (bivši Twitter) doslovno je eksplodirala. Imena "Antonella" i "James Rodríguez" postala su najpopularnije teme u Kolumbiji, a rasprava je prerasla u žestoki verbalni sukob. Političari su također reagirali, a vijećnica iz Bogote, Heidy Sánchez, oštro je osudila nogometaša, nazvavši ga "mačo muškarcem s djevojkom, ali kukavicom na terenu". Predsjednik Petro pokušao je smiriti situaciju objavivši fotografije s događaja, uključujući i onu na kojoj njegova kći uručuje poklone drugim igračima, ali šteta je već bila učinjena.

 

 

Dres postao političko pitanje

Da bismo razumjeli dubinu incidenta, potrebno je sagledati širi kontekst kolumbijskog nogometa. Žuti dres reprezentacije, "La Amarilla", za Kolumbijce je više od sportske opreme; on je simbol nacionalnog jedinstva. Međutim, posljednjih godina taj je simbol postao predmetom političke borbe. Kao u susjednom Brazilu, i u Kolumbiji političari pokušavaju "prisvojiti" dres za svoje ciljeve.

Tijekom nedavnih izbora, desničarski kandidat Abelardo de la Espriella često je nosio žuti dres, predstavljajući se kao "branitelj domovine", dok ga je ljevičarski protukandidat Iván Cepeda optužio za "krađu nečega što pripada cijeloj naciji". U takvoj polariziranoj atmosferi, nelagoda igrača na događaju koji je organizirao ljevičarski predsjednik Petro postaje razumljivija. Mnogi vjeruju da su svojim ponašanjem željeli poručiti da ne žele biti pijuni u političkim igrama i da reprezentacija pripada svim Kolumbijcima, a ne samo vladajućoj garnituri.

Kolumbijska ReprezentacijaJames RodriguezGustavo PetroSvjetsko Prvenstvo 2026.
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