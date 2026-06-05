Predstavljamo skupinu D SP-a: SAD na mukama, zadnje kolo bit će odlučujuće

Ždrijeb za Svjetsko prvenstvo 2026. godine, koje se po prvi put održava u tri države, dodijelio je jednom od domaćina, Sjedinjenim Američkim Državama, skupinu D. Uz njih, za prolazak u nokaut fazu borit će se Paragvaj, Australija i Turska. Mnogi analitičari ovu skupinu smatraju jednom od najizjednačenijih na cijelom turniru, gdje je svaki ishod moguć, a pritisak na domaćoj momčadi veći je nego ikad u povijesti.

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Domaćini pod pritiskom, Turci vrebaju priliku

Na papiru, Amerikanci pod vodstvom Mauricija Pochettina ulaze kao blagi favoriti. Podrška s tribina na stadionima u Los Angelesu i Seattleu te poznavanje terena trebali bi biti ključna prednost. Ipak, breme očekivanja je ogromno, a reprezentacija SAD-a morat će pokazati zrelost kako bi opravdala status nositelja. Njihov najveći konkurent za prvo mjesto trebala bi biti Turska. Pod vodstvom Talijana Vincenza Montelle, Turska se na veliku scenu vraća prvi put nakon 2002. godine, kada je šokirala svijet osvajanjem trećeg mjesta. S mladim zvijezdama poput Arde Gülera i Kenana Yildiza, predstavljaju tehnički potkovanu i opasnu momčad koja ima potencijal pomrsiti račune svima, pa tako i domaćinu.

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Paragvaj i Australija kao mine

Iako nisu u prvom planu, Paragvaj i Australija daleko su od bezazlenih protivnika. Paragvajci, koje vodi iskusni Gustavo Alfaro, na Mundijal se vraćaju nakon duge pauze od 2010. godine. Njihov najveći adut je granitna obrana koja je tijekom kvalifikacija primila samo deset golova. S druge strane, Australija pod vodstvom Tonyja Popovica slovi za fizički iznimno spremnu i taktički discipliniranu ekipu. "Socceroosi" su na dva od svoja tri posljednja nastupa na svjetskim prvenstvima (2006. i 2022.) uspjeli proći skupinu, a njihova upornost i borbenost često su se pokazale kao velika prepreka za tehnički superiornije momčadi.

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Raspored i ključni dvoboji

Natjecanje se otvara 12. lipnja utakmicom SAD-a i Paragvaja u Los Angelesu. Taj će susret odmah postaviti ton, jer Amerikanci pod svaku cijenu žele izbjeći krivi korak na otvaranju pred svojom publikom. Dan kasnije, u Vancouveru, snage će odmjeriti Australija i Turska. Drugo kolo 19. lipnja donosi sraz SAD-a i Australije u Seattleu te Turske i Paragvaja u Santa Clari. Prema svim prognozama, odluka o pobjedniku skupine, a vjerojatno i o izravnom putniku u osminu finala, past će u posljednjem kolu, 25. lipnja. Tada će se u Los Angelesu sučeliti dva najveća favorita, Turska i Sjedinjene Države. Istovremeno, u Santa Clari će se odigrati ključni dvoboj Paragvaja i Australije, koji bi mogao odlučivati o trećem mjestu i prolasku dalje prema novom formatu natjecanja.

Skupina D donosi sudar različitih nogometnih filozofija: američki entuzijazam potaknut domaćinstvom, turski tehnički talent, paragvajsku obrambenu čvrstinu i australsku nepopustljivost. Iako SAD i Turska s pravom nose ulogu favorita, svaka utakmica bit će otvorena borba. S obzirom na to da i trećeplasirana momčad može osigurati svoje mjesto među 32 najbolje, neizvjesnost će trajati do posljednjeg sučevog zvižduka na svim stadionima.