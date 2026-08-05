Raspada se domaćinstvo: Španjolska i Portugal ne žele ugostiti SP s Marokom

Svjetsko prvenstvo koje je završilo prije nešto više od dva tjedna uzburkalo je duhove svjetskog nogometa, a FIFA se sada našla pred novim, potencijalno ogromnim, problemom.

Nakon migrantske krize u Ceuti sve su glasnije priče kako Španjolska i Portugal ne žele organizirati SP u zajedničkom domaćinstvu s Marokom.

Španjolska parlamentarna stranka Sumar predstavila je u srijedu u Kongresu prijedlog zakona kojim bi Španjolska odustala od organizacije SP-a zbog "ozbiljnih kršenja ljudskih prava" u Ceuti. Inicijativa predlaže da Vlada prouči ovu opciju s FIFA-om, Španjolskim nogometnim savezom i Vladom Portugala, trećom zemljom navedenom kao suorganizator turnira.

Prijedlog, koji je predstavila manjinska skupina Vlade, a potpisao ga je, između ostalih, i zamjenik Izquierde Unide Nahuel González, preuzima ideju koju je već pokrenuo na X kako bi preispitao savez s Marokom za ovo prvenstvo. U registriranom tekstu, Sumar naglašava da se „nogomet ne može koristiti za uljepšavanje svega“ i upozorava da bi, ako FIFA odbije preispitati trenutni model, Izvršna vlast trebala razmotriti alternative i „djelovati na način koji je u skladu s demokratskim načelima i ljudskim pravima“ koji vode španjolsku vanjsku politiku.

U inicijativi, o kojoj izvještava Europa Press, grupa brani pogodnost „provođenja posebnog pregleda i evaluacije trenutnog zajedničkog modela organizacije Svjetskog prvenstva u nogometu 2030., u svjetlu ozbiljnih događaja koji su se dogodili na granici Ceute“, kao i „pozadine koju je naznačio Europski parlament i obveza ljudskih prava koje su preuzele zemlje domaćini“. U tom smislu podsjeća da je Europski parlament u svojoj Rezoluciji od 10. lipnja 2021. o migracijskoj krizi u Ceuti izričito osudio „korištenje granične kontrole i migracija od strane Maroka, posebno maloljetnika bez pratnje, kao mehanizma političkog pritiska na Španjolsku“.

Sumar također traži da Vlada prenese Kongresu zaključke te revizije te da se, "s punim pravima autonomije", Španjolski nogometni savez pozove da aktivira institucionalne kanale koje je osigurala FIFA kako bi provjerila usklađenost s člankom 3. svog Statuta, koji "izričito obvezuje organizaciju na poštivanje međunarodno priznatih ljudskih prava".

Veća kontrola i jamstva ljudskih prava

Višenacionalna skupina nadalje zahtijeva da savez potiče "neovisnu, javnu i ažuriranu procjenu rizika za ljudska prava" u zemljama domaćinima te da se tijekom priprema za Svjetsko prvenstvo uspostave mehanizmi za kontinuirano praćenje tih obveza. Sumar želi uključiti Kongres u cijeli ovaj proces i predlaže da Izvršna vlast u roku od najviše šest mjeseci podnese "izvješće o preuzetim jamstvima, utrošenim javnim sredstvima, postojećim ugovornim instrumentima, alternativama trenutnom modelu suorganizacije i posljedicama svakog scenarija".

Nedavno je slična inicijativa pokrenuta i u Portugalu. Zelena stranka Portugala tražila je povlačenje Maroka iz organizacije idućeg SP-a.

"Sudjelovanje Maroka u suorganizaciji Svjetskog prvenstva 2030. s Portugalom i Španjolskom postalo je neodrživo", naveli su iz stranke u priopćenju za javnost u kojem traži "ponovnu procjenu sudjelovanja" Maroka u organizaciji turnira.