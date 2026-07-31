Procurio dokument na koji način Infantino mijenja Svjetsko prvenstvo: Ovo će 'ubiti' nogomet

FIFA nastavlja s planovima proširenja Svjetskog prvenstva na 64 momčadi od 2030. i otvorila je natječaj za istraživačke tvrtke kako bi procijenile ekonomske koristi u izuzetno ubrzanom vremenskom okviru.

U još jednom preokretu tijekom tjedna zapanjujućih otkrića o planovima globalnog upravnog tijela za preoblikovanje nogometa, Guardian donosi vidio "istraživački sažetak" koji ocrtava proces konzultacija za procjenu potencijalnog povećanja s trenutnih 48 momčadi. Uspješnoj strani, koja će biti odabrana 14. kolovoza, dodijeljeno je razdoblje od samo četiri tjedna za analizu predloženog proširenja. FIFA je zahtijevala da se analiza dostavi do 11. rujna, što ukazuje na to da bi se odluka mogla donijeti ove godine.

Studija će pokrenuti daljnja pitanja o upravljanju FIFA-e samo nekoliko dana nakon što su otkriveni planovi Giannija Infantina da proda dijelove Svjetskog prvenstva privatnim investitorima. UEFA je već obećala bojkotirati buduće turnire ako FIFA ne odgodi shemu, a vjerojatno će doći i do daljnjeg bijesa zbog prijedloga da se nastavi s proširenjem na 64 momčadi. Kao još jedan pokazatelj upitnog upravljanja FIFA-om, shvaća se da savezi članica nisu bili obaviješteni o natječaju prije nego što je objavljen.

U pozivu za natječaj objašnjava se da FIFA „razmatra strateške implikacije mogućeg proširenja Svjetskog prvenstva u nogometu izvan trenutnog formata“. Traži se procjena utjecaja u vezi s prihodima od turnira i „promjena očima nogometnog ekosustava“. Agencije moraju predati svoje prijedloge za provođenje istraživanja do 7. kolovoza.

Novi izgled

Infantino je 12. srpnja rekao da je proširenje „pitanje koje će se razmotriti i raspravljati u relevantnim odborima nakon ovog Svjetskog prvenstva“. U nogometnim krugovima moći rasla su nagađanja da će Infantino podržati takav potez. To je potaknulo južnoameričko upravno tijelo Conmebol čiji je predsjednik Alejandro Domínguez ponovno pokrenuo tu ideju nakon završetka finala 2026. godine.

Svjetsko prvenstvo 2030. uglavnom će biti domaćini Maroka, Portugala i Španjolske, ali pojedinačne utakmice zakazane su u Argentini, Paragvaju i Urugvaju u čast 100. obljetnice turnira. Proširenje bi vjerojatno omogućilo da svaka od tih zemalja ugosti barem cijelu skupinu.

UEFA i Concacaf glasno su se protivili daljnjem proširenju Svjetskog prvenstva, a FIFA-ina odluka da nastavi bez obzira na to mogla bi pojačati protivljenje svjetskom upravnom tijelu.

FIFA-in istraživački sažetak traži analizu o tome kako bi različite zainteresirane strane mogle podržati ili se oduprijeti bilo kakvom proširenju, a također traži zaključke o dobrobiti igrača, kvaliteti proizvoda i međunarodnom kalendaru. Upućuje nadležnu agenciju da utvrdi „procijenjene prihode od prodaje ulaznica, sponzorstva i medijskih prava koji bi se generirali ukupno i posebno formatom sa 64 momčadi“.

Ako FIFA potvrdi prelazak na 64 momčadi, to bi značilo kratak vijek trajanja formata sa 48 momčadi, koji je debitirao ovog ljeta. Između 1998. i 2022. na svakom Svjetskom prvenstvu natjecalo se 32 momčadi. Kratko vrijeme predviđeno za procjenu promjene takve težine bit će predmet sumnje, što bi također imalo implikacije na broj prikladnih budućih domaćina ili regija.