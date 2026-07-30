Bivši etičar FIFA-e: 'Infantino je grobar nogometa, a nekad lijep sport služi samo idolu novca'

Bivši sudac FIFA-inog etičkog odbora Hans-Joachim Eckert raskrinkava planove svjetskog upravnog tijela. Sumnja da iza njih stoji dogovor između Giannija Infantina i Donalda Trumpa.

Nekada davno, živio je predsjednik FIFA-e koji je obećao da će sve učiniti drugačije.

"Vrlo se dobro sjećam Giannijevog Infantinovog predizbornog govora", kaže Hans-Joachim Eckert u intervjuu za kicker. Infantino je želio "ponovno očistiti nogomet, staviti sport na prvo mjesto, istražiti optužbe za korupciju i učiniti nadmetanje za Svjetsko prvenstvo i novčane tokove transparentnima."

Eckert je bio predsjednik FIFA-inog Etičkog odbora u proljeće 2016. godine. Nešto više od godinu dana kasnije, on i njegov glavni istražitelj, Cornel Borbely, naglo su otpušteni, vjerojatno zato što su se opasno približili otkrivanju određenih događaja. Od tada je Eckert kritičar Infantina i FIFA-inu novu inicijativu vidi kao potvrdu svojih stavova.

"Naučio je neke lekcije od Trumpa i želi postati pregovarač"

FIFA nudi svojim nacionalnim savezima mogućnost prepuštanja svojih komercijalnih aktivnosti podružnici i namjerava prodati dionice u njoj tvrtki Thrive Holdings, investicijskoj tvrtki brata zeta Donalda Trumpa, Jareda Kushnera, za otprilike 4,2 milijarde američkih dolara. Zauzvrat, Infantino planira povećati redovnu četverogodišnju isplatu savezima na 20 milijuna američkih dolara i izvršiti jednokratnu isplatu od dodatnih 20 milijuna američkih dolara. To je izazvalo bijes u cijelom nogometnom svijetu.

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Eckert, čiji je glavni posao javnog tužitelja i suca u Münchenu uključivao istraživanje i kazneni progon velikih slučajeva kriminala bijelih ovratnika, ne vidi slučajnost u vezi s obitelji Kushner: "Poznati crveni karton s telefonskim pozivom Trumpa u kojem se traži njegovo poništavanje. Da ste to izmislili, smatrali biste se luđakom. Možda je to već bio dio dogovora, tko zna? Infantino je uzeo stranicu iz Trumpove knjige; želi postati pregovarač."

Ovaj sedamdesetosmogodišnjak apelira na dušu igre: "Nogomet nije roba; on napreduje zahvaljujući milijunima djece, tinejdžera, muškaraca, seniora i žena koji u početku igraju za ništa, zatim za bodove i da, na kraju za novac. Ali sigurno ne žele postati dio investicijskog fonda koji bi također mogao bankrotirati i čija je bitna karakteristika da generira najveći mogući povrat."

"Ako bi ovo trebala biti nova normalnost za FIFA-u, onda..."

Odvjetnik pozdravlja prosvjede UEFA-e i njezina predsjednika Aleksandra Čeferina: "Bio je u pravu kada je rekao da je prijeđena granica." Eckerta smetaju događaji u FIFA-i, ali u njegovim očima, oni se čine gotovo neizbježnima, čak i ako to kaže s oštrim sarkazmom: „Infantino se čini uvrijeđenim jer ga nitko ne hvali, iako je dva puta putovao oko svijeta u svom sponzoriranom avionu kako bi vidio sve utakmice Svjetskog prvenstva. Zaštita okoliša očito nije prioritet. I ni riječi o pitanju ukidanja suspenzije Folarina Baloguna. A kad smo već kod obećane transparentnosti: nije vidljiva nikakva reakcija Etičkog odbora. Zašto bi je bilo? Uostalom, nitko se nije miješao u odluku o poništavanju crvenog kartona od strane jednog službenika. Sve je bilo savršeno normalno. Čak i telefonski poziv predsjednika: normalno. Ako se ovo treba smatrati novom normalnošću u FIFA-i, nogometaše čekaju velike nevolje.“

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Po njegovom mišljenju, ovo nije kraj priče: „Možda će u nekom trenutku čak biti i prijetnji u vezi s ishodom utakmice.“ Eckert je znatiželjan hoće li šef FIFA-e uspjeti progurati svoju ideju: "Obećani novac za saveze vjerojatno je ono što će privući Infantina da odobri svoj 'sporazum' na sljedećoj skupštini. Ostaje za vidjeti hoće li do tada imenovati sve svoje investitore."

Eckert sumnja na mirovinski plan za šefa FIFA-e.

Bivši sudac sumnja da je cjelokupna struktura svojevrsni mirovinski plan za predsjednika FIFA-e, koji donekle podsjeća na poslove koje je sklopio bivši glavni tajnik Jerome Valcke: "Infantino želi postati povjerenik u ovoj novoj financijskoj strukturi, čime bi si osigurao novi izvor prihoda nakon mogućeg odlaska iz FIFA-e. Kao što stara izreka kaže: 'Pecunia non olet'." Novac ne smrdi. I, kao što je dobro poznato, smatra se dobrim ponašanjem u svjetskom upravnom tijelu. „Infantino je usvojio Blatterov princip raspodjele sredstava. U principu, sustav za potporu manjim savezima nije sporan“, smatra Eckert, ali ukazuje na bolnu točku koja muči FIFA-u desetljećima: „Korištenje sredstava mora se revidirati ad hoc, a to je oduvijek bio problem za FIFA-u.“

Za Eckerta, "Infantino je grobar nogometa", jer u njegovim očima "ništa, apsolutno ništa, nije ostalo od Infantinovih cvjetnih obećanja. Nekad lijep sport nogomet ide u nevolje kada služi samo idolu novca", boji se čovjek koji je nekoć trebao pomoći u čišćenju FIFA-e.

Foto: SEBASTIEN BOZON/AFP/Profimedia