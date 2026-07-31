Infantino zbog suludog plana ostao bez najbližeg suradnika

Predsjedniku FIFA-e Gianniju Infantinu su nakon UEFA-e, CONCACAF-a i AFC-a leđa okrenuli i najbliži suradnici. Naime, FIFA-u je napustio viši savjetnik Carlos Cordeiro.

Cordeiro je funkcio napustio je nakon kontroverznih planova Giannija Infantina o prodaji udjela u Svjetskom prvenstvu. Američki dužnosnik svoju je odluku obznanio na Linkedinu gdje je napisao:

"U ulozi višeg savjetnika predsjednika FIFA-e, bivšeg bankara i doživotnog ljubitelja nogometa, ne mogu stajati po strani dok FIFA razmatra prodaju udjela u Svjetskom prvenstvu. Budimo jasni: nisam sudjelovao u ovom prijedlogu i nedvosmisleno mu se protivim. To je loš posao za članice FIFA-e, loš posao za nogomet i loš posao za dugoročnu budućnost igre. Nogomet je središnji dio mog života, a nakon više od 35 godina u bankarstvu razumijem i vrijednost ove imovine i posljedice njezina dijeljenja.

Zbog toga ovaj prijedlog treba odbiti. FIFA već ima pristup izvanrednim financijskim resursima. Organizacija raspolaže milijardama dolara rezervi i nema dugova. Sam predsjednik FIFA-e istaknuo je 15 milijardi dolara prihoda ostvarenih između 2022. i 2026. godine.

Ako članice FIFA-e smatraju da su potrebna dodatna ulaganja u razvoj nogometa, FIFA već ima financijske kapacitete da tu podršku pruži iz postojećih sredstava. U tom kontekstu, prodaja trajnog udjela u najvrjednijoj nogometnoj imovini na svijetu kako bi se prikupilo 4,2 milijarde dolara nema puno smisla.

To je stavljanje budućnosti nogometa pod hipoteku bez ikakvog uvjerljivog opravdanja. Takav gospodarski uspjeh nije se dogodio slučajno. Ostvarili su ga iskusni nogometni profesionalci koji su srušili FIFA-ine komercijalne rekorde.

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Unatoč tim postignućima, od FIFA-e se sada traži da povjeruje kako su vanjski ulagači potrebni za stvaranje dodatne vrijednosti. Ne prihvaćam tu tvrdnju. Ljudi koji su izgradili ovaj uspjeh već su dokazali da FIFA ima stručnost potrebnu za nastavak razvoja nogometa i njegove komercijalne budućnosti.

Najviše zabrinjava izostanak odgovora na temeljna pitanja. Zašto ovaj posao? Zašto sada? Kakav nadzor postoji? Tko ima koristi? Je li postojao natjecateljski proces? Kakvo će upravljanje biti uspostavljeno? Što će ulagači na kraju dobiti i po kojoj cijeni za nogomet?

Ta pitanja i dalje uglavnom ostaju bez odgovora, a od članica se traži da u roku od jedva 50 dana donesu odluku od goleme važnosti ili riskiraju da budu ostavljene po strani. To nije odgovoran način odlučivanja o budućnosti najvažnije igre na svijetu.

Ovaj prijedlog postao je ključno pitanje za budućnost FIFA-e. Nakon pažljivog razmatranja više ne mogu nastaviti svoju ulogu višeg savjetnika predsjednika FIFA-e. Stoga sam podnio ostavku s trenutnim učinkom. Odgovornost FIFA-e nije maksimizirati komercijalnu dobit pod svaku cijenu. Njezina je dužnost zaštititi i ojačati nogomet za buduće generacije. Kada se ti principi sukobe, nogomet mora biti na prvom mjestu.

Bila mi je životna privilegija služiti FIFA-i više od pet godina i raditi uz predane i principijelne ljude kojima je duboko stalo do igre. Nadam se da će i oni progovoriti, jer odluke ovakvih razmjera moraju biti donesene u interesu nogometa, a ne onih koji od njih imaju financijsku korist", napisao je Cordeiro.