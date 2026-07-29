UEFA prijeti bojkotom Mundijala, Infantino nudi basnoslovni iznos kako bi plan uspio

Čelni čovjek FIFA-e Gianni Infantino šokirao je sve svojim radikalnim planom koji bi efektivno prodao Svjetsko prvenstvo privatnim investitorima.

Prijedlog bi krovnu nogometnu organizaciju pretvorio u tvrtku vrijednu milijarde, a Infantinu bi osobno mogao donijeti desetke milijuna eura, kako je objavio The Times u utorak, da bi u srijedu cirkus dobio novi nastavak. Naime, predsjednik FIFA-e članicama nudi 30 milijuna funti kako bi podržale kontroverzni plan privatnih ulaganja u Svjetsko prvenstvo, javlja Sky Sports.

Švicarac je dao nacionalnim nogometnim savezima rok do 19. rujna da podrže njegov plan o prodaji dijela komercijalnog poslovanja FIFA-e privatnim investitorima, a zauzvrat im je ponudio poticaj od 40 milijuna dolara (35 milijuna eura), otkriva pismo u koje je uvid imao taj britanski portal.

Iz Skyja navode kako je FIFA u utorak objavila da želi osnovati novu tvrtku FIFA Forward Enterprise (FFE), koja bi objedinjavala prodaju komercijalnih prava FIFA-e – uključujući televizijska prava, sponzorstva, ulaznice i licenciranje – te upravljanje organizacijom njezinih natjecanja. Prema prijedlogu, FIFA bi prodajom manjinskog, nekontrolirajućeg udjela u FFE-u vanjskim investitorima prikupila do 4,2 milijarde dolara (3,69 milijarde eura). Nova bi tvrtka bila procijenjena na oko 20 milijardi dolara (17,5 milijardi eura).

Infantino je u pismu savezima upozorio da će države koje ne podrže projekt imati znatno manje sredstava za razvojne projekte, omladinski nogomet i reprezentacije, a za pokretanje FFE-a potrebna je potpora više od polovice članica FIFA-e, kao i odobrenje Vijeća FIFA-e.

"Ako nijedan od uvjeta ne bude ispunjen, FIFA će nastaviti s programom Forward 4.0, što znači približno 10 milijuna dolara po članici u sljedećem ciklusu, dok će jedinstvena prilika za financiranje biti dostupna samo onim članicama koje odluče sudjelovati. Odluku moraju donijeti do 19. rujna 2026. kako bismo mogli planirati unaprijed. Sredstva će biti dostupna već od 1. siječnja 2027.", stoji u Infantinovom pismu.

Sve je otišlo toliko daleko da Aleksander Čeferin i europske nogometne federacije razmatraju bojkot. UEFA je već u utorak oštro osudila prijedlog, poručivši da je FIFA "prešla granicu", a prema informacijama Sky Sportsa, europski savezi ovoga će tjedna održati hitan virtualni sastanak na kojemu će razmatrati opciju bojkota Svjetskog prvenstva ako FIFA nastavi s projektom.