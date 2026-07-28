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Šokantno priznanje nakon SP-a: Crveni karton koji je promijenio utakmicu nije trebao postojati

Šokantno priznanje nakon SP-a: Crveni karton koji je promijenio utakmicu nije trebao postojati
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Foto: Ercin Erturk/AFP/Profimedia

Nekoliko tjedana nakon utakmice IFAB je objavio službeno pojašnjenje u kojem navodi da je u ovom slučaju pogrešno primijenjen VAR protokol.

28.7.2026.
16:29
Sportski.net
Ercin Erturk/AFP/Profimedia
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Nogometna pravila ponovno su u središtu pozornosti nakon što je Međunarodni odbor nogometnih saveza (IFAB), tijelo zaduženo za donošenje i tumačenje pravila igre, priznao da švicarski reprezentativac Breel Embolo nije trebao biti isključen u četvrtfinalnoj utakmici Svjetskog prvenstva protiv Argentine.

Kontroverzna situacija dogodila se u drugom poluvremenu pri rezultatu 1:1. Embolo je nakon duela s argentinskim veznjakom Leandrom Paredesom završio na travnjaku, a glavni sudac u prvi je trenutak pokazao žuti karton Paredesu zbog prekršaja.

Međutim, nakon intervencije VAR sobe donesena je drugačija odluka. Video suci zaključili su da Paredes nije počinio prekršaj, pa je glavni sudac povukao prvotnu odluku i žuti karton pokazao Embolu zbog simuliranja. Budući da je švicarski napadač već imao jedan žuti karton, drugi mu je automatski donio isključenje.

Švicarska je do kraja susreta ostala s desetoricom igrača, a Argentina je u produžecima iskoristila brojčanu prednost te slavila 3:1 u Kansas Cityju i izborila plasman u polufinale. Odluka o isključenju izazvala je brojne polemike, a dodatno je potaknula kritike na račun suđenja. Među najglasnijima bio je Egipat, koji je i ranije tvrdio da su pojedine sudačke odluke išle u korist reprezentacije predvođene Lionelom Messijem.

Nekoliko tjedana nakon utakmice IFAB je objavio službeno pojašnjenje u kojem navodi da je u ovom slučaju pogrešno primijenjen VAR protokol. Naime, pravilo o takozvanoj "zamjeni identiteta" nije bilo namijenjeno za ovakve situacije.

Svrha tog pravila jest ispraviti pogrešku kada sudac disciplinsku mjeru pokaže pogrešnom igraču, odnosno kada je prekršaj počinio jedan nogometaš, a karton dobio drugi. U slučaju Embola nije se radilo o pogrešnom identitetu igrača, već o naknadnoj promjeni procjene same situacije, zbog čega navedeni protokol nije smio biti primijenjen.

Iz IFAB-a su pritom poručili da bi se pravila u budućnosti mogla dodatno prilagoditi kako bi se slične situacije mogle ispravljati, no naglasili su da takva mogućnost nije postojala tijekom ovog Svjetskog prvenstva. Time je i službeno potvrđeno da je isključenje Breela Embola bilo rezultat pogrešne primjene važećih pravila.

FifaPravilaVar SuĐenjeCrveni KartonEmbolo
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