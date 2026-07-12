Švicarci ne mogu prežaliti Embolov crveni: 'FIFA mora objasniti ovu odluku'

U švicarskom taboru su svi u glas izjavili da je sudac Pinheiro i njegova odluka u 72. minuti odlučila četvrtfinalnu utakmicu na Svjetskom prvenstvu u kojoj je Argentina s 3-1, nakon produžetaka, svladala Švicarsku.

Tada je Pinheiro prvo dosudio prekršaj za Švicarsku nakon navodnog kontakta između Paredesa i Breel Embola. Potom se u igru upleo VAR koji je potvrdio da nije bilo kontakta, a sudac je poništio žuti karton Argentincu Paredesu te ga je, zbog simuliranja, dodijelio Embolu što mu je bio drugi isključujući.

„FIFA mora dati objašnjenje. Ne razumijem kako VAR može donijeti takvu odluku i kako može uslijediti sve ono što je uslijedilo“, rekao je švicarski reprezentativac Remo Freuler.

U suzama je Embolo napustio teren nakon isključenja, a Švicarska je bila slomljena s dva gola u produžecima.

„Nikakvog razloga za žuti karton nije bilo. Nikakvoga. Tom odlukom naša je igra bila uništena. Silno je teško prihvatiti da smo na taj način gurnuti prema ispadanju“, komentirao je izbornik Murat Yakin, a na sličan je način reagirao i švicarski kapetan Granit Xhaka.

„Ponosni smo svi na ono što smo napravili na prvenstvu, ali ovakav kraj i crveni karton teško je prihvatiti. Taj trenutak je posve promijenio utakmicu“, izjavio je Xhaka.