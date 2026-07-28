Izbio veliki sukob FIFA-e i UEFA-e: 'Svjetsko prvenstvo nije na prodaju'

Predsjednik FIFA-e Gianni Infantino razmatra radikalan potez koji bi mogao promijeniti način na koji se upravlja najvećim nogometnim događajem na svijetu. Prema informacijama koje je objavio The Times, Infantino planira prvi put u povijesti omogućiti prodaju vlasničkih udjela u Svjetskom prvenstvu privatnim investitorima.

Takav bi potez FIFA-u pretvorio u svojevrsnu globalnu sportsku korporaciju vrijednu milijarde, dok bi prema navodima medija mogao donijeti i značajnu financijsku korist samom Infantinu, potencijalno u iznosu od desetaka milijuna eura.

Reakcija UEFA-e stigla je vrlo brzo i bila je iznimno oštra. Europska nogometna federacija, na čelu sa slovenskim predsjednikom Aleksanderom Čeferinom, otvoreno se usprotivila ideji i upozorila da bi takav model predstavljao opasan presedan za budućnost nogometa.

"To prelazi granicu koju upravljačke institucije nogometa nikada ne bi smjele prijeći. Nitko od nas nije vlasnik nogometa. Svjetsko prvenstvo jednostavno nije Fifino vlasništvo koje se može prodavati. Duša i upravljanje nogometom nisu imovina kojom se trguje, posebno uz potpunu netransparentnost oko toga tko od toga financijski profitira", poručila je UEFA.

Iz europske krovne organizacije pozvali su nacionalne saveze, lige, klubove, igrače i navijače da se suprotstave takvoj vrsti komercijalizacije. UEFA smatra da bi prodaja vlasničkih udjela u Svjetskom prvenstvu mogla dugoročno narušiti postojeću strukturu svjetskog nogometa, ali i dodatno zakomplicirati ionako prenatrpan nogometni kalendar.