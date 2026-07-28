Svjetsko prvenstvo se prodaje? Evo kakav plan ima Gianni Infantino

Predsjednik FIFA-e Gianni Infantino ima radikalan plan koji bi po prvi put u povijesti omogućio prodaju vlasničkih udjela u Svjetskom prvenstvu privatnim investitorima. Prijedlog bi krovnu nogometnu organizaciju pretvorio u tvrtku vrijednu milijarde, a Infantinu bi osobno mogao donijeti desetke milijuna eura, kako je objavio The Times.

Detalji plana koji mijenja sve

Prema prijedlogu, osnovala bi se nova tvrtka za upravljanje komercijalnim pravima najvrjednije imovine FIFA-e, uključujući muško i žensko Svjetsko prvenstvo. FIFA bi zadržala većinsko vlasništvo, dok bi se privatnim investitorima ponudilo do 30 posto udjela za nekoliko milijardi dolara. Ostatak od dvadeset posto podijelio bi se na 211 nacionalnih saveza. Svaki savez dobio bi paket dionica vrijedan oko 20 milijuna dolara, koji može zadržati ili odmah prodati. Ta financijska injekcija smatra se ključnim mamcem kojim Infantino želi osigurati podršku članica za svoj kontroverzni plan.

Moćni ulagači i Infantinova budućnost

Kao potencijalni ulagači spominju se financijski divovi poput banke JP Morgan, ali i Joshua Kushner, poduzetnik povezan s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. Izvori navode da su o projektu već vođene konzultacije s osobama iz Trumpove administracije. Najviše pozornosti ipak privlači osobna korist za Infantina. Plan bi mu mogao donijeti zaradu od desetaka milijuna dolara, ali mu osigurava i budućnost nakon odlaska s čela FIFA-e. Predviđeno je da Infantino 2031. godine, po završetku mandata, preuzme poziciju glavnog povjerenika u novoj, iznimno profitabilnoj tvrtki.

Pritisak na širenje natjecanja

Ulazak privatnog kapitala u upravljanje Svjetskim prvenstvom donio bi pritisak za maksimiziranjem profita. To bi moglo rezultirati daljnjim promjenama u formatu natjecanja, koje je već prošireno na 48 timova. Vanjski investitori, vođeni zaradom, vjerojatno bi zagovarali širenje turnira na 64 momčadi ili njegovo češće održavanje, na primjer svake dvije godine, kako bi se povećali prihodi od TV prava i sponzora.

Ovaj plan predstavlja temeljnu promjenu u filozofiji svjetskog nogometa, pretvarajući ga u čisti biznis. Europska nogometna federacija (UEFA) već se oštro usprotivila, poručivši kako se time "prelazi crta koju nogometne institucije ne bi smjele prijeći" te da "suština nogometa nije tržišna imovina"