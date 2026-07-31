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PROVOKATIVNO IZDANJE /

Fotografije Alke Vuice s odmora preplavili komplimenti: 'Da je meni imati takvu nonu'

Fotografije Alke Vuice s odmora preplavili komplimenti: 'Da je meni imati takvu nonu'
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Foto: Youtube/Screenshot

Pjevačica Alka Vuica podijelila je fotografije s odmora u Crnoj Gori, a njezin izgled privukao je veliku pažnju pratitelja

31.7.2026.
12:40
Hot.hr
Youtube/Screenshot
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Pjevačica Alka Vuica (65) sa svojim je pratiteljima na Instagramu podijelila nekoliko fotografija s odmora u Crnoj Gori. Alka, poznata po svom jedinstvenom modnom stilu, uživa u luksuznom resortu, a najviše pažnje privukli su njezin izgled i komentari koje je dobila.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Alka Vuica (@alka.vuica)

'Najpoželjnija nona' na Jadranu

U seriji fotografija i kratkih videa, Vuica pozira u živopisnoj modnoj kombinaciji, dok se u pozadini vidi priroda. Ljetni odmor provodi u društvu modnog fotografa Stefana Sokolovskog (27) i voditeljice Gianne Apostolski (48), s kojima uživa na crnogorskoj obali. 

Ipak, najviše pažnje privukao je jedan komentar. "Da je meni imat ovakvu nonu", napisala je jedna pratiteljica, aludirajući na to da je pjevačica nedavno postala baka. Mnogi su se složili da Alka sjajno nosi svoju novu ulogu, a komplimenti na račun njezinog izgleda i stila nisu prestajali.

Komplimenti na račun stila

Osim komentara da je "najpoželjnija nona", nizale su se i druge pohvale na račun njezinog stila. Pratitelji su je nazivali "kraljicom" i "divom", a mnogi su istaknuli kako zrači posebnom energijom. Komplimenti poput "uvijek prekrasna" i "žena sa stilom" samo su neki od onih koji su se mogli pročitati ispod fotografija.

Među brojnim pohvalama našao se i komentar Elle Dvornik (35), koja je kratko napisala "Dvije legende", dok je druga obožavateljica dodala: "Ovo može samo žena koja ima dubinu ljubavi!!", sažimajući divljenje koje Alka izaziva gdje god se pojavi.

Alka VuicaLjetno IzdanjeAtraktivna
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