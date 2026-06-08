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SLAVI 65. ROĐENDAN /

Kandidirala se za predsjednicu, ljubila žene i redala same hitove: Prisjetite se Alke kroz godine

Kandidirala se za predsjednicu, ljubila žene i redala same hitove: Prisjetite se Alke kroz godine
Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Rođena u Puli, a odrasla u Umagu u glazbenoj obitelji, Alka je talent za pisanje pokazivala od malih nogu.
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Alka Vuica jedna je od najprepoznatljivijih osoba hrvatske glazbene scene - kantautorica, pjesnikinja, spisateljica i televizijska voditeljica koja je tijekom više od četiri desetljeća karijere ostavila snažan trag kao autorica brojnih hitova za domaće izvođače. Poznata po svojoj karizmi, otvorenosti i nekonvencionalnom stilu, izgradila je status jedne od najvećih domaćih pop ikona.

Slavi 65. rođendan, a u novo životno poglavlje ulazi ispunjena brojnim profesionalnim uspjesima i obiteljskom srećom. Posebnu radost donosi joj činjenica da će uskoro postati baka, dok i dalje ostaje aktivna na glazbenoj i javnoj sceni.

8.6.2026.
13:53
Hot.hr
Marijan Delija/PIXSELL
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