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O dvije sestre pričaju milijuni! Šarmom privukle pažnju: Bile su glavne među Španjolcima

O dvije sestre pričaju milijuni! Šarmom privukle pažnju: Bile su glavne među Španjolcima
Foto: Cordon Press/Sipa USA/Profimedia
Španjolske princeze Leonor i Sofija posljednjih su godina među najpraćenijim mladim članicama europskih kraljevskih obitelji. Kćeri španjolskog kralja Felipea VI. i kraljice Letizije odrasle su daleko od svjetala reflektora koliko je to bilo moguće, no danas sve češće preuzimaju službene dužnosti i privlače veliku pozornost javnosti svojim nastupima, stilom i međusobnim odnosom.
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Nakon što su u New Jerseyju svjedočili velikom trijumfu španjolske nogometne reprezentacije u finalu Svjetskog prvenstva protiv Argentine, kralj Felipe VI., kraljica Letizia te princeze Leonor (20) i Sofija (19) vratili su se u domovinu kako bi u palači Zarzuela priredili svečani prijem za nove svjetske prvake. Iako su u središtu pozornosti trebali biti nogometaši, velik dio pažnje ukrale su upravo mlade španjolske princeze, koje su svojim elegantnim izdanjima i srdačnim susretima s reprezentativcima ponovno oduševile javnost.

Posebnu pažnju privukao je susret princeze Leonore i godinu dana starijeg veznog igrača nogometne reprezentacije Španjolske Pabla Martineza Paeza Gavira, obožavateljima poznatijeg kao Gavi, za kojeg se već ranije šuškalo kako je upravo on princezina simpatija. 

U galeriji u nastavku pogledajte kako je izgledao susret španjolskih princeza s reprezentativcima, ali i tko su mlade članice kraljevske obitelji o kojima bruji svijet. 

22.7.2026.
18:20
Hot.hr
el Rey/DYDPPA/Shutterstock Editorial/Profimedia
PrincezešpanjolskaSp 2026PeharSvjetsko Prvenstvo 2026.
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