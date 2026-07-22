O dvije sestre pričaju milijuni! Šarmom privukle pažnju: Bile su glavne među Španjolcima

Nakon što su u New Jerseyju svjedočili velikom trijumfu španjolske nogometne reprezentacije u finalu Svjetskog prvenstva protiv Argentine, kralj Felipe VI., kraljica Letizia te princeze Leonor (20) i Sofija (19) vratili su se u domovinu kako bi u palači Zarzuela priredili svečani prijem za nove svjetske prvake. Iako su u središtu pozornosti trebali biti nogometaši, velik dio pažnje ukrale su upravo mlade španjolske princeze, koje su svojim elegantnim izdanjima i srdačnim susretima s reprezentativcima ponovno oduševile javnost.

Princess Leonor’s smile after meeting Gavi 😍👀

This clip is everywhere for a reason ❤️

Wholesome content loading… 🇪🇸 pic.twitter.com/Yi0GUy4RE2 — Earth_Wanderer (@earth_tracker) July 22, 2026

Posebnu pažnju privukao je susret princeze Leonore i godinu dana starijeg veznog igrača nogometne reprezentacije Španjolske Pabla Martineza Paeza Gavira, obožavateljima poznatijeg kao Gavi, za kojeg se već ranije šuškalo kako je upravo on princezina simpatija.

U galeriji u nastavku pogledajte kako je izgledao susret španjolskih princeza s reprezentativcima, ali i tko su mlade članice kraljevske obitelji o kojima bruji svijet.