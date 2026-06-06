Samo odabrane smiju nositi ovu boju pred Papom: Kraljica Letizia je tu čast pretvorila u pun pogodak

Papa Lav XIV. u subotu je na početku svog putovanja u Španjolsku uputio poziv na mir i dijalog pohvalivši zemlju domaćina zbog njenog suprotstavljanja ratovima i pomoći migrantima.

Na početku svog šestodnevnog posjeta Lava su dočekali kralj Felipe VI. i kraljica Letizia i njihove kćeri princeza Leonor i infanta Sofía, a ulicama Madrida brojni su Španjolci pozdravili Papu koji se kretao u otvorenom papamobilu.

Foto: Profimedia

Foto: Profimedia

Kraljica Letizia još je jednom pokazala zašto je mnogi smatraju jednom od najbolje odjevenih europskih kraljevskih dama. Na svečanom dočeku pape Lava XIV. u Madridu zablistala je u elegantnoj bijeloj haljini od čipke, spojivši strogi vatikanski protokol s profinjenim modnim izričajem.

Za ovu važnu prigodu Letizia je iskoristila takozvani "privilegij bijelog", rijetku čast koju imaju tek odabrane pripadnice katoličkih kraljevskih obitelji prilikom susreta s Papom. Umjesto uobičajene crnine, odabrala je besprijekornu bijelu kombinaciju koja je istodobno djelovala svečano, ženstveno i suvremeno.

Foto: Profimedia

Posebnu pozornost privukla je njezina midi haljina od guipure čipke s potpisom The 2nd Skin Co.. Model dugih rukava s naglašenim strukom i romantičnim detaljima savršeno se uklopio u atmosferu događaja, a modni poznavatelji primijetili su kako je riječ o kreaciji koju je kraljica nosila i prije više od deset godina, potvrđujući svoju predanost održivoj modi.

Izgled je zaokružila decentnim bijelim modnim dodacima, dok je od nakita odabrala efektne, ali nenametljive komade koji su cijeloj kombinaciji dali dozu luksuza.

Foto: Profimedia

Povod Papinog putovanja

Na sastanku s predstavnicima države, civilnog društva i stranih diplomata u Madridu, Papa je izrazio žaljenje zbog činjenice da "poruka mira, u ovim vremenima, nažalost nekima zvuči naivno, a drugima provokativno".

Umjesto "razdornih i polarizirajućih" izjava o svijetu, rekao je, moramo prijeći s "beskorisnih pojednostavljenja na plodonosno priznanje njegove složenosti".

U subotu navečer Papa je sudjelovao u proslavi s mladima iz cijele Španjolske na madridskom trgu Plaza de Lima. Procjenjuje se da više od 100.000 ljudi prisustvuje molitvenom bdijenju, tijekom kojeg će vjernici moliti psalme, održavati biblijska čitanja i čitati druge duhovne tekstove.

Tijekom poslijepodneva Lav je posjetio sklonište za beskućnike gdje je čuo priče migranata kojima je država pomogla da se smjeste kada su prvi put stigli u Madrid.

Daljnji važni događaji uključuju blagoslov Isusovog tornja u bazilici Sagrada Família u Barceloni u srijedu, uz 100. obljetnicu smrti arhitekta Antonija Gaudíja, i dva susreta na Kanarskim otocima s migrantima iz Afrike.

Ovo je prvi posjet nekoj velikoj europskoj zemlji izvan Italije Pape, rođenog u SAD-u, koji je na čelu Katoličke crkve od svibnja prošle godine. Katolička crkva u Španjolskoj nada se da će posjet potaknuti više ljudi da se vrate vjeri. Dok se 1970-ih gotovo 100 posto Španjolaca izjašnjavalo kao katolici, danas ta brojka iznosi nešto više od polovice.