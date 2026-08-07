Objavljen popis hrvatske košarkaške reprezentacije za nastavak kvalifikacija
Na popisu se nalaze najveće zvijezde hrvatske košarke
Izbornik hrvatske muške seniorske košarkaške reprezentacije Tomislav Mijatović objavio je popis od 15 igrača na koje računa u nastavku kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2027. u Kataru. Pred Hrvatskom su dva iznimno važna dvoboja krajem kolovoza, prvo kod kuće protiv Latvije, a zatim u gostima kod Nizozemske, koji bi mogli biti ključni za osiguravanje plasmana na svjetsku smotru.
Put do ključnih dvoboja
Reprezentacija će se okupiti 13. kolovoza u Opatiji, gdje će odraditi prvi, kondicijski najzahtjevniji dio priprema nakon ljetne stanke. Naglasak će biti na povratku u natjecateljsku formu te tehničko-taktičkom uigravanju momčadi. Nakon tjedan dana u Opatiji, momčad 20. kolovoza putuje u Hamburg na jaki međunarodni turnir koji će poslužiti kao generalna proba. Prvi ispit bit će protiv Turske 21. kolovoza, a dan kasnije slijedi utakmica za treće mjesto ili finale protiv pobjednika ili poraženog iz susreta Njemačke i Češke.
Najjače snage na okupu
Na popisu se nalaze sve ključne figure hrvatske košarke, uključujući i najveće zvijezde. Izbornik je pozvao sljedećih 15 igrača: Krešimir Radovčić, Jaleen Smith, Dominik Mavra, Roko Badžim, Antonio Jordano, Mateo Drežnjak, Mario Hezonja, Luka Božić, Toni Nakić, Dario Šarić, David Škara, Ivica Zubac, Karlo Matković, Danko Branković i Krešimir Ljubičić.
"S velikim uzbuđenjem očekujemo početak priprema. Većina igrača bila je s nama tijekom dosadašnjih kvalifikacijskih prozora, a ovoga će nam se puta ponovno priključiti Karlo Matković, Toni Nakić i Mateo Drežnjak", izjavio je izbornik Tomislav Mijatović.
Zadar je prva i najvažnija stanica
Nakon povratka iz Njemačke, reprezentacija seli u Zadar gdje će se pripremati za središnji događaj ovog ciklusa, kvalifikacijsku utakmicu protiv Latvije. Dvoboj je na rasporedu 27. kolovoza u 20 sati u Dvorani Krešimir Ćosić. "Znamo kakvu atmosferu Zadar može prirediti hrvatskoj reprezentaciji i vjerujemo da će dvorana biti ispunjena do posljednjeg mjesta. Pozivam naše navijače da ponovno budu uz nas i pruže nam prijeko potreban vjetar u leđa", poručio je Mijatović. Odmah nakon utakmice, reprezentacija putuje u Amsterdam na gostovanje kod Nizozemske 30. kolovoza.