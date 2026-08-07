Objavljen popis hrvatske košarkaške reprezentacije za nastavak kvalifikacija

Izbornik hrvatske muške seniorske košarkaške reprezentacije Tomislav Mijatović objavio je popis od 15 igrača na koje računa u nastavku kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2027. u Kataru. Pred Hrvatskom su dva iznimno važna dvoboja krajem kolovoza, prvo kod kuće protiv Latvije, a zatim u gostima kod Nizozemske, koji bi mogli biti ključni za osiguravanje plasmana na svjetsku smotru.

Put do ključnih dvoboja

Reprezentacija će se okupiti 13. kolovoza u Opatiji, gdje će odraditi prvi, kondicijski najzahtjevniji dio priprema nakon ljetne stanke. Naglasak će biti na povratku u natjecateljsku formu te tehničko-taktičkom uigravanju momčadi. Nakon tjedan dana u Opatiji, momčad 20. kolovoza putuje u Hamburg na jaki međunarodni turnir koji će poslužiti kao generalna proba. Prvi ispit bit će protiv Turske 21. kolovoza, a dan kasnije slijedi utakmica za treće mjesto ili finale protiv pobjednika ili poraženog iz susreta Njemačke i Češke.

Najjače snage na okupu

Na popisu se nalaze sve ključne figure hrvatske košarke, uključujući i najveće zvijezde. Izbornik je pozvao sljedećih 15 igrača: Krešimir Radovčić, Jaleen Smith, Dominik Mavra, Roko Badžim, Antonio Jordano, Mateo Drežnjak, Mario Hezonja, Luka Božić, Toni Nakić, Dario Šarić, David Škara, Ivica Zubac, Karlo Matković, Danko Branković i Krešimir Ljubičić.

"S velikim uzbuđenjem očekujemo početak priprema. Većina igrača bila je s nama tijekom dosadašnjih kvalifikacijskih prozora, a ovoga će nam se puta ponovno priključiti Karlo Matković, Toni Nakić i Mateo Drežnjak", izjavio je izbornik Tomislav Mijatović.

Zadar je prva i najvažnija stanica

Nakon povratka iz Njemačke, reprezentacija seli u Zadar gdje će se pripremati za središnji događaj ovog ciklusa, kvalifikacijsku utakmicu protiv Latvije. Dvoboj je na rasporedu 27. kolovoza u 20 sati u Dvorani Krešimir Ćosić. "Znamo kakvu atmosferu Zadar može prirediti hrvatskoj reprezentaciji i vjerujemo da će dvorana biti ispunjena do posljednjeg mjesta. Pozivam naše navijače da ponovno budu uz nas i pruže nam prijeko potreban vjetar u leđa", poručio je Mijatović. Odmah nakon utakmice, reprezentacija putuje u Amsterdam na gostovanje kod Nizozemske 30. kolovoza.